Kui taimed sinuga räägivad

Iga inimene on individuaalne ja seepärast teab tohter sinu sees kõige paremini, mis taime sul hetkel kõige rohkem vaja on. Näiteks apteegis köhateed valides võta neid enda ette erinevaid. Ja siis kuula häält oma sees, millist sa neist tahaksid. Jah, sulle soovitati ühte, aga sinu jaoks lõhnab see vastikult. Või ütles keegi, et teed tuleks juua kaks nädalat, sina aga tunned juba nädala pärast, et sellest maitsest on nüüd küll mõõt täis. Ja ongi. Vaheta tee teise, endale meelepärase vastu.

Üks taim, keda Maret küll kõikidele soovitab, on meliss, sest tal on suurepärane omadus – ta ei lase viirustel tekitada tüsistusi. Ja just need on ohtlikud. Viimasel ajal on külmetuslikke haigusi vähe, kõik on viiruste tekitatud. Jooge seda terve perega korrapäraselt kasvõi aastaid järjest õhtuteena üks tass, kas üksi või koos teiste taimedega. Ning kui tunned, et meliss hakkab vastu, vaheta ta hanijala vastu välja, kes sama toimega, ehk küll sama hästi ei maitse ega lõhna.