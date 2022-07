NÄDALA TAROSKOOP 18.-24.07 | Sul on hea kontakt oma intuitsiooniga. Usalda seda!

Nädala kaart on müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Nädala võtab kokku mõõkade rüütel. Tunnetad, et sind ümbritsev atmosfäär on veidi jahenenud ning muutunud ebakindlaks. Oled valmis vajadusel oma ideede eest võitlema ning oma seisukohti kaitsma. Katsu vältida liigset tormakust, sellega võid kasu asemel hoopis kahju teha ning ise arusaamatusi ja ebakõlasid põhjustada.

Tervis on sel nädalal stabiilne. On hea aeg alustada vaikselt uute vaimsete või füüsiliste praktikate sisseviimist oma päevakavasse. Võta enda jaoks iga päev aega, et teha midagi, mille eest sinu keha sind tänab. Rõhku tuleks panna liikumisele. Sobivad nii rahulik võimlemine kui ka jooksmine või mõni aktiivsem ala, mis tekitab heaolutunnet ja pakub piisavat koormust.

Tööalaselt võid saada mõne hea pakkumise või siis saad tunnustuse osaliseks. Sinu töid ja tegemisi kroonib edu ning tunned end enesekindlalt ja turvaliselt. Praegu on hea aeg ka tulevikku vaatamiseks ja plaanide tegemiseks. Raha osas saad nüüd samuti kergemalt hingata, sest rahavood peaksid voolama ilma takistusteta sinu suunas.

Südameasjade osas tasub nüüd usaldada oma südame juhatust. Nüüd peaksid keerulised olud muutuma rahulikumaks, inimesed on mõistvamad ja suhted peaksid edenema suurepäraselt. Kui oled vallaline, siis nüüd on aeg selleks, et avada oma süda. Unista julgelt ja luba oma ellu suured tunded.

Nädala kaart on müntide paaž. Nüüd avaneb sinu jaoks põnev võimalus, mis laseb sul oma plaane hakata ellu viima. Eelkõige on tegu töö- ja rahaasjadega seonduvaga. Võid selle käigus õppida juurde kasulikke nippe ja tehnikaid, millele toetudes saad ka tulevikus edukalt toimetada.

Nädalat iseloomustab mõõkade kaks. Pead nüüd hoolega järgi mõtlema, et kas sa ehk ei suru mingeid emotsioone alla või koguni eitad teatud tundeid. Kas tunned ehk sisemiselt, kuidas sinus on pinget, viha või kurbust, kuid väliselt käitud korrektselt ning nii nagu sinult oodatakse? Leia viis, kuidas olla enda vastu aus ning väljenda oma tundeid ka teistele. Kandes päevast päeva maski, ei lase sa oma tõeliselt minal välja paista.

Nädala kaart on müntide üheksa. Oled nüüd piisavalt kindlustatud ja rahulik. Sinu turvalisusesoov aga hoiab sind eemale sellest, et oleksid mänguline ja vaataksid, mis toimub väljaspool mugavustsooni. Sa ei pea loobuma kõigest sellest, mida hindad, kuid fakt on see, et edasi arenemiseks tuleb astuda samm tundmatusse.

Nädalat iseloomustab maailm. Tunned end suurepäraselt, kuna näed, et sinu tööd saadab edu ning sinu plaanid realiseeruvad. Sa astud suure sammu edasi oma isiklikus ja tööalases arengus, kuna saad korraliku positiivsuse laengu ning suure portsu uut enesekindlust.

Nädala energiad võtab kokku sauade neli. Sinu elus on saabunud faas, kus soovid elu nautida ning kogeda mõnusat äraolemist. Ees on ootamas põnevat seltskondlikku läbikäimist ja sündmusi, mis toovad sulle rõõmu ja rahulolu. Oled praegu väga avatud ka uutele huvitavatele ideedele ning võid hakata tegema nii eraelulisi kui tööalaseid plaane.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku mõõdukus. Oled jõudnud etappi, kus sinu meele, hinge ja keha vahel valitseb tasakaal ja harmoonia. Oled jõudnud selgusele, milliseid samme pead lähiajal astuma, et võiksid oma eesmärkideni jõuda. Kui vahepeal tundsid end ärevana ning kippusid masendusse langema, siis nüüd oled ka sellest jagu saanud ning vaatad lootusrikkalt tulevikku.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab päike. Sinu ees on avali võimalused, mis õige tegutsemise korral lasevad sul saavutada väga edukaid tulemusi elu erinevates valdkondades. Hoia siht silme ees ja võta end kokku, et panustada täiel rinnal sellesse, mis on sinu jaoks oluline - olgu selleks, töö, eraelu või hoopis õpingud.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on maag. Tunned nüüd, et oled oma mõtetes ning tegudes täielikult vaba ja iseseisev. Sul on oma elu kujundamise plaan ning asud seda ka otsustavalt ellu viima. Sa ei karda ka riskida ning vajadusel teistega manipuleerida, et oma eesmärke saavutada. Kui sa tead, mida sa tahad, siis ei suuda praegu mitte miski ega keegi sind takistada oma soove ellu viimast.

Imelist nädalat!