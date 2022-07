Usalduse puudumine suhtes tekitab paari vahele üüratu lõhe

Paarid, kelle suhe oli edukas, ütlesid, et vastastikune usaldus tekitab neis turvatunnet. See võimaldas neil olla haavatav ning kasvatada esmast kiindumust ja kirge sügavamaks armastustundeks. Nad nautisid kirglikku seksuaalelu ning üha enam rajanes see teineteise tundmisel ja armastamisel väga sügaval ja intiimsel tasandil. Nende jaoks oli usaldus põimunud kokku turvatunde ja armastusega ning nendevaheline sõprus vaid kasvas ja arenes.

Iga katkise suhte südames asuvad usaldamatus ja reetmine, isegi kui mingit kõrvalsuhet olnud pole. See kehtib ka siis, kui paar ei teadvusta, et usaldamatus on neil probleemiks.

Usaldamatus ja reetmine mitte ainult ei purusta suhteid, aga neil on ka bioloogilised tagajärjed, mis võivad inimesi sõna otseses mõttes tappa. Ja veel on tähtis see, et usalduse kasvatamine mitte ainult ei paranda armuelu kvaliteeti, aga on hea ka tervisele.

Suhe muutub reetmise suhtes kõige haavatavamaks, kui inimesed väldivad konflikte ja peidavad oma tundeid, sest nad ei taha probleeme tekitada. Nad mõtlevad, et lihtsam on midagi mitte öelda, kuid uuringud näitavad, et kui tekib konfliktide vältimise muster, kaugenevad inimesed teineteisest emotsionaalselt.

Kui inimesed emotsionaalselt eemalduvad, tekib soodne pinnas kõrvalsuhete tekkimiseks. Kõrvalsuhted võivad olla füüsilised või emotsionaalsed. Kui sa lased oma partneril päevade kaupa end üksildaselt tunda, leiab ta lõpuks kellegi, kes selle tühjuse täidab. Sa pead näoga tema poole pöörduma, sest muidu leiab ta kellegi teise.

Ning lõppude lõpuks, iga oma tegevusega sa kas kasvatad usaldust ja pühendumist või õõnestad pühendumist ja sillutad teed reetmisele. Mõtle sellele.

Reetmine ei sünni üleöö – see on pikk, aeglane ja vaevumärgatav protsess, mis koosneb saladustest, väljendamata tunnetest ja vajadustest ning hetkedest, mida oleks võinud kasutada omavahelise suhte tugevdamiseks. Kui pöörad liiga sageli oma partnerile selja, ei pruugi ta olla enam kohal, kui sa lõpuks tema poole end pöörad.