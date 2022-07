ALKEEMIA PODCAST | Risti koguduse õpetaja ja Tallinna Lastehaigla hingehoidja Annika Laats

Abort on katkiste olukordade tagajärg

Abordi vastu võideldes võitleme tagajärgedega, kuigi võiksime energia hoopis hooliva ühiskonna ja hästitoimiva sotsiaalsüsteem loomisse suunata, kus inimestel oleks turvaline lapsi ilmale tuua. 10 aasta pärast lapsevanemateks saavate noorte vaimne tervis ja sisemine tasakaal on täna kriitilise tähtsusega. Tuleb mõista, et keegi ei taha katki olla vaid iga inimene soovib elada headuses ja armastuses, terve ja terviklikuna.

Vaimulikuna on Annika Laats abordi vastu, kuid veelgi enam oleks ta aborti keelustava maailma vastu. Ka „ma ei jaksa“ otsust tuleb kõiki asjaolusid arvestades aktsepteerida ja otsustajat toetada.

Annika Laats teab, et iga inimese lugu on eriline ja väärib mõistvat suhtumist. Paljude noorte naiste probleemiks on üksindus, pere- ja tugivõrgustiku puudumine, mida vanadel aegadel külakogukond asendas. Kuigi igaüks vastutab tema sõnul oma tegudega otse jumala ees, usub ta, et jumal on inimeste suhtes kaastundlik ning teab ja mõistab, mis toimub ka aborditegija hinges.

Annika Laats on oma olemuselt „laste inimene.“ Iga laps on tema hinnangul õnnistus ja toob maailmale rõõmu ka kõige süngematel aegadel. Ta on väga tänulik oma esivanematele, kellel jätkus julgust karmil sõjaajal oma lastele elu anda ja armastust neid keerulistes oludes üles kasvatada.

Õpetaja vaatleb maailma ja inimsuhteid ühendatud anumate süsteemina. Elu imelisust näeb ta selles, et saame üksteist hoida ja toetada, teades, et teisi hoides saame ka ise hoitud. Kahjuks muutuvad need, kellel olemise horisont puudub, enesekeskseteks ja jäävadki kogu eluks ainult oma klaasi täitama.

Kõik inimesed, kellega hingehoidja kokku puutub, on talle „jumala omad.“ Risti kirikaias asub Vaikuse laste rahupaik. See on koht, mis on loodud peredele, kelle laps on surnult sündinud või vastsündinu eas lahkunud. Sellist mälestuspaika vajavad ka paljud inimesed, kes leinavad oma looteeas kaotatud last, et tunda end jumala ja toetava kogukonna poolt hoituna.