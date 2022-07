Kuulamise peen kunst

Viimastel päevadel olen päris palju mõelnud kvaliteetse suhtluse üle. Olen aru saanud, et tõeliseks suhtlemiseks on vaja luua kontakt. Mind tõi tõelise kontakti tunnetamise juurde tantsimine. Nimelt tangot tantsides algab tants alati kontakti loomisest. Kui pole kontakti, pole tantsu. Nii lihtne või keeruline see ongi. Kaks inimest ei saa liikuda samas rütmis ja suunas, kui nad pole energeetiliselt üheks saanud. Tants hakkab sujuma, kui on saavutatud ühendus.

Millal tekib tantsus kontakt teise inimesega? Esiteks, et üldse saaks toimuda ühenduse tekkimine kahe inimese vahel, pean ma seda siiralt tahtma. Seejärel on vaja lahti lasta vajadusest kontrollida teist inimest ja olukorda ehk mul tuleb usaldada tundmatut, sest mul pole õrna aimugi, milliseid liigutusi mu tantsupartner tegema hakkab. Ja selleks, et ma saaksin usaldada kogu protsessi, on vaja olla haavatav. See tähendab, et mina olen antud hetkel kohal oma tunnete ja mõtetega, siiralt ja täielikult ning seda on ka teine inimene. Kui saavad kokku haavatavus, usaldus, tahe ja kohaolu, algab kahe inimese loodud ühine tants. Kuigi ma rääkisin siinkohal tantsimisest, siis tegelikult kehtib sama meie igapäevases suhtlemises.

Teise inimese kuulamiseks on vaja soovi tema jaoks olemas olla, tahtmist võtta teda vastu sellisena nagu ta on ja seejärel loobuma vajadusest probleem teise inimese eest ise ära lahendada. Tean, et see on vahel väga raske, eriti pereliikmete puhul, sest me kõik ju tahaksime vaid parimat neile. Samas on meil kõigil omad mured ja rõõmud, mis on eluks olemise üks hindamatu osa. Meie tunded on ajutised, need tulevad ja lähevad, kuid intensiivsete tunnete ja mõtete korral on meil vaja neid kellegagi jagada. Suurte tunnetega üksinda olemine on vahel lihtsalt nii hirmutav. Pealegi sünnivad parimad lahendused probleemidele, kui saab oma mõtteid lähedastega jagada ning seeläbi oma olukorda selgemini näha.

Mida tuleks siis teha, et saaks sündida kahe inimese vaheline jagamise-kuulamise tants?