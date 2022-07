Põletik kui tuli sinu sees

Kõige lihtsam on mõelda põletikust nagu põlevast tulest. Just nagu tuli metsas võib kiiresti muuta hõõgumise põlevaks põrguks, mis hävitab kõik oma teel, võib see juhtuda ka põletikuga organismis. Sisemine tuli võib lõpuks käest ära minna ja mõjutada su keha iga rakku ning põhjustada vananemist kiiremini, kui oleks normaalne.

Mulle tundub, et peale arstide pole suurem osa inimesi põletikust kuulnudki. Kui sina oled, siis ei pruugi sa täpselt teada, mis see on, ja kindlasti pole sul aimu sellest, et see pole seotud mitte ainult näo vananemise märkidega, mida näed peeglist, vaid peaaegu kõigi sümptomitega, mis ründavad keha selle vananedes.

Need on valud, mis tekivad keskeas, ning isegi tõsisemad haigused nagu Alzheimeri tõbi, vähk ja südamehaigused. Sul pole ilmselt aimugi, et sul on põletik, aga arvatakse, et lääne ühiskonnas on peaaegu kõigil üle 40 aasta vanustel inimestel põletik ühel või teisel kujul. Kindlasti on see tõsi patsientide puhul, keda ma oma kliinikus näen – aga ei usu, et oleksin näinud kedagi, kellel pole mingeid märke põletikust. Väga tõenäoline, et põletik mõjutab ka sind.

Tegelikult, kui sa teed või sind iseloomustab miski järgnevast, siis on sul kindlasti organismis mingil määral põletikku: suitsetamine, alkoholi tarbimine, ülekaal, stressirikas elu, ebapiisav uni, allergia, sealhulgas heinapalavik või riniit, nahaprobleemid nagu akne, rosaatsea, ekseem, dermatiit või psoriaas, selja- või liigesevalu, või kroonilised terviseprobleemid nagu astma, 2. tüübi diabeet, igemehaigused või mõni soolteprobleem... Ma võiksin jätkata, aga arvan, et sellest piisab. Ilmselt olen sind veennud, et pead seda raamatut edasi lugema.

Põletiku põhjused