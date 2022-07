Alkeemia lugemisnurk | Enamik partnerite frustratsioonist suhtes on tingitud lapsepõlve teemadest

Kui inimesi toorelt äratatakse nende säravast sobivusunenäost, võivad nad muutuda väga tõredaks. Paljud paarid lahutavad, kuna soovivad meeleheitlikult vabaneda valust ja pettumusest, mis jääb järele romantilisest armastusest. Teised, kes otsustavad, et ei taha teha tuima vara jagamise tööd, võivad kokku jääda. Aga nad elavad nüüd paralleelseid elusid, ilma tegeliku läheduseta. Nad arvavad, et on nagu on, ent salajas mõistavad, et midagi on kohutavalt valesti. Luba meil kinnitada - mitte midagi pole läinud valesti.

Romantiline armastus on... See on müstiline külgetõmme, sa tunned täielikku ekstaasi! Kahjuks ei jää see õndsus kestma. Romantiline armastus püsib piisavalt kaua, et kaht inimest lähendada . Et ratsutada seejärel päikeseloojangusse. Ja pealtnäha üleöö võib su unistuste abielu muutuda õudusunenäoks. Olles romantilise armastuse keerises, ei saa sa teha midagi valesti. Kuid kui romantiline armastus vaibub, siis tundub, et sul ei õnnestu käituda õigesti. Inimesest, kes oli kunagi su suurim fänn, võib saada su suurim kriitik. Jumaldamine asendub näägutamisega. Sa tabad end mõtlemast: „Kes on see inimene, kellega ma abiellusin? Me sobisime nii hästi. Me nõustusime teineteisega kõiges.“Sul hakkab kõus keerama. Ja sa küsid endalt: „Kuidas mu partner võib niimoodi mõelda, tegutseda, öelda selliseid asju? Ta tegi mu lolliks, kui ma uskusin, et ta on hoopis teistsugune!“

Te mõlemad ütlete: „Ma oleksin sind justkui alati tundnud...“ Ja teatud määral oletegi. See uus inimene on väga sarnane inimestega, kes sinu eest lapsepõlves hoolitsesid. „Armumine“ ei pruugi igaühel olla nii intensiivne. Mõnel inimesel on see järk järguline. Ent igal juhul mõtlete te palju teineteisele. Lahusolek tundub väljakannatamatu. Niisiis te saadate sõnumeid ja helistate teineteisele pidevalt. Kui olete koos, siis tundub, et teate teineteise mõtteid. Te lõpetate teineteise lauseid. Sa tead täpselt, mida teine tahab, sest, noh, see on täpselt seesama, mida sa ise tahad! Armuloo varane staadium toob inimestest välja parima. Mõlema kodu on alati korras. Enda eest hoolitsetakse hästi. Kumbki teise juuresolekul ei röhitse. Enne kui arugi saad, mis toimub, oled sa ülepeakaela ARMUNUD.

Romantiline armastus on partnerluse esimene staadium. See peabki vaibuma. Romantiline armastus on võimas jõud, mis tõmbab sind teise inimese poole, kellel on su vanemate või hooldaja positiivsedja negatiivsed omadused (see hõlmab kõiki, kes sinu eest lapsena hoolitsesid - vanemaid, vanemaid õdesid-vendi, vanavanemaid või lapsehoidjat). Sul oli oma partneriga esimest korda kohtudes tunne,et oled tundnud teda eluaeg - sest tal on su vanemate positiivsed omadused. Ja kuna tal on ka su vanemate negatiivsed omadused, oled lõpuks ärritunud ja oma partneris pettunud. Seetõttu asendubki esialgne ekstaas agooniaga ja suhted võivad muutuda valusaks ja raskeks.

Oot-oot! Mõte, et su partner koondab endas su vanemate omadused, võib algul olla veidi ärritav. Ehkki me oma vanemaid armastame, saab enamik meist (teadlikult) üle soovist, mis tal oli kuueaastaselt - oma vanemaga abielluda. Kui jõuame teismeikka, tahame vaid vabadust. Aga meid tõmbab alateadlikult selle inimese poole, kelles on ühendatud meie eest hoolitsenud inimeste halvad ja head küljed. Me nimetame seda oma „imagoks“ - see on su esmaste hoolitsejate positiivsete ja negatiivsete omaduste šabloon. Kui sa loed seda ja mõtled: „Oot-oot, mu partneri ja mu vanemate vahel pole mingit sarnasust“, siis luba meil selgitada: su partner ei pruugi su vanemate moodi välja näha ega pealtnäha ka mitte tegutseda su vanemate moodi. Ent lõpuks tunned sa samu tundeid nagu lapsena oma vanematega koos olles. Kaasa arvatud kuuluvustunnet ja armastust, mida sa tundsid. Samuti sisaldab see kogemist, et kõik su vajadused pole täidetud ja ärritumist selle üle.

Lapsepõlve uuesti läbielamine