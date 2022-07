Mida teha, kui ma olen kaassõltuvas suhtes?

Võib olla sa tunned, et hoolimata välisest tublidusest on sinu sees midagi valesti. Sa kardad, et teised saavad aru, kui ebakindlalt sa end tegelikult tunned. Ebapiisavuse tunne paneb sind oma väärtust iga hinna eest tõestama, mis viib sind kergesti olukorda, kus sa lased end ära kasutada. Sa ei suuda ennast kehtestada, sest sa ei ole kindel, kes sa oled.

Võibolla sa ei usalda, et teised oskavad ja saavad asjadega hakkama. Sa hoiad latti kõrgel ja püüad teha kõike veatult. Hirm olla mahajäetud, valmistada pettumust, olla kõrvale jäetud, sunnib sind unustama oma vajadused ja oma elu. Perfektsionism on sinu abimees, et olla haavamatu.

Kaassõltlased tõmbuvad sageli alafunktsioneerivate inimestega, kes ei leia „sobivat“ tööd, kes on „hetkel“ kodutud, kellel on finantsprobleemid, kes mängivad hasartmänge, kes liigtarvitavad alkoholi või meeleseisundit mõjutavaid aineid.

Kaassõltuva suhte tunnused

• Sa ei anna alla ja loodad ikka veel, et ta muutub.

• Sa loobud enda jaoks olulistest asjadest, näiteks oma vajadustest, et hoiduda konfliktidest.

• Sinu tunded sõltuvad tema meeleoludest.

• Suhe on nagu miiniväli, iial ei tea, millal võib tekkida tüli.

• Sa pühendad temaga seotud asjadele rohkem aega ja energiat kui oma asjadele.

• Sa tunned, et hoolimata oma pingutustest sa ei tee piisavalt ja ei ole piisav.

• Sul on endale raske tunnistada oma tundeid ja vajadusi. Kui sa seda teed, siis tekib sul hirm.

• Sa kardad, mida teised sinu kohta võivad mõelda, kui nad teaksid tõde.

• Teie suhtes on palju saladusi ja varjamist.

• Sa leiad kergesti partneri käitumisele vabandusi ja õigustusi.

• Sa kardad, et kui sina teda ei aita, siis juhtub midagi halba.

• Sa ei taha uskuda, et suhtes on asjad päriselt nii halvad kui sulle aegajalt tundub.

Kuidas terveneda kaassõltuvas suhtes?

Eemaldu

Eemaldumine ei tähenda ära minemist vaid emotsionaalse piiri seadmist enda ja teise vahele. Sa muutud pigem vaatlejaks, kui sa kuulad, peegeldad ja jääd enda sees kohale, et aru saada, mis toimub sinuga ja milline tema tegelikult on. Eemaldumine võimaldab kogeda reaalset olukorda nii nagu see on, ilma seda vähendamata. Nüüd on sul võimalus võtta vastutus ja muuta oma elu.

Eemaldumine tähendab kontrollivajadusest lahti laskmist ja elu usaldamist. Teise kontrollimine põhineb kujutlusel, et sina oled kõikvõimas ja tead mis on õige. Ainus, keda me saame kontrollida, oleme meie ise. Kõik muu on illusioon. Sa lased lahti vajadusest teda aidata ja korraldada tema elu, näiteks panna kinni arsti aegu või otsida talle tööd, tema käitumist kommenteerida ja öelda, et tänaseks aitab joomisest.

Eemaldumine tähendab kaasaaitaja ning võimaldaja rollist lahti laskmist. Tagajärgede eest vastutamine on tema töö, mitte sinu. Mida raskemad on tagajärjed, seda suurem sõltuvus tal on ja seda olulisem on anda talle võimalus kaotust kogeda. Ainult siis on võimalik, et ta võtab oma elu ohjad enda kätte.