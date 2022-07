Käes on enesemuutmise aeg, et saada oma elu meistriks

Paljud meist on juba teinud suured hüpped enesemuutmises. Märkamatult Sa oled hakanud avastama uusi vaatenurki ning reageerima hoopis teisiti toimuvatele sündmustele. Sa oled muutnud oma elustiili ja läbi selle tervendanud ennast.

Kahjuks paljud inimesed valivad endiselt hirmus elamise. Kui inimene kardab, siis vaimsed praktikad ei tööta. Inimene üritab nendest leida lahendust ja rahu, kuid see tuleb ainult oma suhtumise muutmisega.

Inimene on kui karja osa ja liigub sinna, kuhu aetakse. Sulle avaneb teine reaalsus, kui sa lubad endal tunda, oled avatud, kiirgad valgust ja armastust. Ära kritiseeri, ega riidle endaga kui kukud. Sa oled inimene. Sina ise oled valinud siia tulla selleks, et näha tähtsaid muutuse hetki, mis Maal toimuvad.

Sa oled siia tulnud, et armastada ja nautida elu sädet. Oluline on see, mis on antud hetkel siin ja praegu. See mida sa oled mõelnud sekund tagasi on minevik. Õpi ennast ankurdama olevikus.

Iga hetk Sa saad keelduda ohvrirollist, kahtlustest ja kahetsusest. Ainuke, mis Sind peatab, on enda ja teiste süüdistamine. Kui Sa süüdistad teisi, Sa süüdistad samal ajal ka ennast. Maailm on peegel. Sa ei saa näha midagi muud, kui see pole Sinus olemas.

Sa lood enda reaalsust enda sees. Sa ei saa minna üle uude reaalsusesse, kui Sa ei lülita ennast ümber armastuse sagedusele, sest sellisel sagedusel kehtivad muud seadused.

Kõik inimesed ei oma valikuvabadust. Inimesed, kelle tähelepanu fookus on suunatud vaid väljapoole, ei luba endal vabalt valida. Nii kaua kui Sulle on väga tähtis, mida Sinust arvavad teised, kuidas nad Sind hindavad ja vaatavad, siis see, mida Sa loed vaimsetest raamatutest, ei tööta.

Kui sa oskad armastada ennast, siis Sa ei vaja ilmtingimata teiste armastust. Sinu armastus on kingitus ja sa ise valid, kuhu armastust suunata. Kui Sa avad ennast armastusele, siis süda hakkab transleerima armastust ja aktsepteerimist, just siis avaneb ka valikuvabadus.