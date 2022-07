Head nõuanded, kuidas leevendada rasedusaegset iiveldust

Iiveldust võib põhjustada B-rühma vitamiinide ja mineraalide puudus. B-vitamiinid on raseduse ajal oluline toidulisand, mis aitab kaasa loote õigele arengule ja vähendab iiveldust. Kõige olulisemad on B3 (niatsiin), B6, B9 (foolhape) ja B12. Soovitav on neid vitamiine hakata võtma juba raseduse planeerimisel. B6 ja B12 aitavad imenduda magneesiumil, mis on raseduse esimesel trimestril oluline mikroelement. Mikroelementide omastamine on seotud seedetulega. Juhul kui on probleeme toitainete omastamisega, siis on need põhjustatud seedetule häiretest, mis omakorda põhjustab mürkainete ladestumist organismis. Selle võivad põhjustada kõik organismisisesed loodusjõud, nii vata, pitta kui kapha.