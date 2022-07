Tarkade vaimne õpilane

„Kui õpilane on valmis, saabub ka õpetaja,“ tuli kiire vastus. „Sina, nagu paljud teisedki meie ühiskonnas, oled valmis selle tarkuse jaoks, mida mul on au endas kanda. Me kõik peaksime tundma tarkade filosoofiat. Meil kõigil võib sellest kasu olla. Me kõik peame teada saama sellest täiuslikkusest, mis on nende jaoks loomulik olek. Luban sulle, et jagan sinuga nende iidseid teadmisi. Kannatust. Kohtun sinuga taas homme õhtul samal ajal sinu juures kodus. Siis räägin kõik, mida sul on vaja teada, et oma ellu tunduvalt rohkem elu tuua. Kas nii sobib?“