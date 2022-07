Alexis Varnum: tänane täiskuu toob endaga kaasa suuri muutusi!

Seekordse täiskuuga tekib midagi uut sinu ellu igal juhul. Tööd on nüüd taas rohkem. Mida rohkem teed, seda rohkem jõuad korda saata. Ole tegus! Loid olla ja asju edasi lükata ei ole soovitav.

Suhete osas Kuu valgustab läbi kõik Sinu illusioonid. Kuuvalgus justkui näitab, mida inimene ei soovi märgata. Kas Sa näed enda kõrval inimest tema tõelises olemuses või näed Sa enda ettekujutused temast? Sul on nüüd võimalus näha ka ennast ja teadvustada, milline Sa tegelikult oled. Suhted on sellised nagu nad praegu on ja Sina ise otsustad täielikult, kas valid endale sellise suhe või mitte. Sina vastutad, kas oled rahul või mitte.