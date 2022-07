Tõmba oma ellu unistuste partner alateadvusliku meele ümberprogrammeerimise teel

Siinkohal üks näide, ehkki väga puudulik: „Ma armastan oma hoolivat, eelarvamusteta, armastavat, tarka elukaaslast ning ma tunnen, et ta toetab mind täielikult nendel vaiksetel õhtutel, mil me koos naerame ja räägime oma päevast ja huvidest.“

Kirjuta see nimekiri detailselt üles. Nagu ma juba ütlesin – mida detailsem see nimekiri on, seda lihtsam on su meelel ja universumil sinu soovide ja unistuste täitmiseks salanõu pidada. Selle asemel et öelda „ma tahan head suhet“, kirjelda mitme meelega tajutavate detailide kaudu, mida sa soovid, ning pane see kirja olevikus, nagu see oleks sul juba olemas. Kuidas see suhe avaldub? Kuidas sa ennast selles suhtes tunned? Kuidas sa seda tajud?

Koosta oma peas nimekiri sellest, mida sa suhtest otsid. Lisa sinna nii palju detaile, kui sa vähegi suudad, mida rohkem, seda uhkem. Sellise harjutuse tegemise ajal on su teadvuslik meel sinu soovidega loominguliselt seotud. Need detailid, mille sa oma kirjeldusest välja jätad, paneb vaikimisi paika alateadvuslik meel, mis omapäi jättes loetleb üles kõik näitajad, mida su vanemad või ühiskond heaks suhteks peavad.

Selleks, et ennast aidata ja lasta ka universumil seda teha, on tähtis täpselt visualiseerida ja üles loetleda, mida sa elust tahad. Kui sinu eesmärgid on segased, siis püüab universum ise lüngad täita. Kahjuks on just planeerimata detailid need, mis võivad tõsiselt õõnestada meie soovitud eesmärkide saavutamist. Seetõttu on enne oma alateadvusliku meele ümberprogrammeerimist tark aeg maha võtta ja endalt teadlikult küsida: „Mida ma tegelikult tahan?“

2. Analüüsi oma alateadvuslikke programme

Kui me keskendume oma unelmate partneri parameetrite loetlemisele, ei suuda me paratamatult hinnata, kas meie enda käitumine – eriti silmale nähtamatu alateadvuslik käitumine – üldse ühtiks sellise partneriga, keda me ihaldame. Võib-olla kasvasid sa üles perekonnas, kus vanemad ei näidanud kunagi välja, et nad üksteist armastavad, ja olid üksteise vastu tõredad ning sa oled otsustanud leida partneri, kellel oleksid kõik need head omadused, mida sa oma vanemate juures ei näinud, kuid mida sa enda ellu ihaldad.

Sinu teadvuslik meel kutsub esile käitumist, mis tõmbab ligi soovitud kaaslase, kuid domineerivad silmatorkamatud alateadvuslikud käitumismustrid, mille sa oma vanematelt omandasid, võivad salaja eemale tõrjuda kõik kandidaadid, kes armastust soovitud kombel väljendaksid.

Me ei ole tavaliselt teadlikud enda alateadvuslikest käitumismustritest ja kui me neid vahetevahel märkame, siis tunduvad need meile šokeerivad ja piinlikud. Kuna me enda käitumist kõrvalt ei näe, kaldume me oma nurjunud suhetes teisi süüdistama. Kuidas saab keegi nii hea nagu mina olla selliste probleemide põhjustaja?

Oma teadvusliku meele arvates olemegi me nii armastavad inimesed, nagu arvame end olevat, kuid enamiku ajast kujundavad meie käitumist nähtamatud alateadvuslikud programmid, mis ei pruugi üldse nii armastusväärsed olla. Seega peame me vastama küsimusele „Kas mu alateadvuslik programm aitab kaasa minu südamesoovide täitumisele?“

Kuna me ise neid käitumismalle tavaliselt ei märka, siis kuidas on võimalik teada saada, millised alateadvuslikud programmid me käitumist dikteerivad? Kuna enamik neid programme laaditi alla enne seitsmeaastaseks saamist ning suur osa meie isiksusest määrati kindlaks juba enne meie sündi, siis ei pruugi meie teadvuslikul meelel olla aimugi sellest, mis meie alateadvuslikku meelde laaditud on.