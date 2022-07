Ülemaailmse veganprogramiga „10 nädalat veganluseni“ on liitunud juba miljon inimest!

„Meil on hea meel, et nii paljud inimesed üle maailma seavad sammud veganluse suunas ning et ka Eesti inimesed on programmi suure huviga omaks võtnud,“ rõõmustas Loomuse juhatuse liige ja veganprogrammi Taimsed Valikud programmijuht Anu Tensing. „Eestis on inimesed veganlusest järjest enam huvitatud - näeme seda igapäevaselt nii meedias, poes kui ka restoranides,“ täpsustas ta.