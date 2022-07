Armatsemine kui kingitus

Sa ei hoia end tagasi. Mehe õrn puudutus ja jõuline pilk avab sinus kire. Sa liigutad, et teda suudelda. Ta suudleb vastu, aga ei võta sellest tuld. Ta naeratab. Sa tunned, et ta õrritab sind. Sa suudled uuesti, seekord tungivamalt. Jällegi, tema naeratab ja jääb armastavalt ükskõikseks, kuigi tema pilk ja puudutus järgivad endiselt iga su liigutust. Sa ei suuda ennast enam tagasi hoida ja veeretad end veelgi sügavama sisenemise igatsuses tema peale, sa januned, et sind võtaks see mees, kes tunneb sind nii sügavalt ja eksimatult.

Ta pakub sulle ülimat jumalikku pühendumist. Sa tajud meheliku armastuse puudutust palju sügavamal endas, kui oskasid arvata. Sa tunned kogu aeg, kuidas mehe pilk su südame avatuna hoiab ja samal ajal silitab ta õrnalt ja leebelt su keha. Su hingamine muutub sügavamaks ja sa tunned, et mees hingab koos sinuga.

Kujuta ette sellist meest endaga armatsemas. Ta teab oma tähtsaimat eesmärki. Just praegu tahab ta sinuga koos alistunult avaneda. Ta tahab kogu südamest sinusse siseneda ja sind kõiki piire ületava armastusega avada. Ta vaatab sulle silma ja hingab koos sinuga, siseneb üleni su südamesse, kus on sinu kõige sügavam igatsus. Sa tunned, kuidas ta oma olemusega sind avab. Tema pilk läbistab su südamesse peidetud armastuse.

Kuidas sügav mees sind armastaks? Sügav mees teadvustab endale teravalt surma: enda, sinu ja kõigi surma. Kuna ta laseb pidevalt kõik vabaks, on tema teadvus vaba ja ta suudab olla sinu jaoks igati kohal. Ta suudab sind tõeliselt näha, tunnetada su südant ja täielikult sinusse siseneda. Justkui oleks see viimane hetk siin elus sinu kõrval, ei karda ta oma täielikku armastust sulle andes kõike kaotada.

Sinu alistumine ja nauding õnnistab mu elu ning avab mind uudse sügavusega iga kord, kui me armatseme. Sinu igatsus tõmbab ligi ja inspireerib armastust. Kui lased kõige sügavamal igatsusel läbi kogu keha paista, siis tõmbad ligi ja inspireerid sügavat meest.

Teie pehmed kõhud hingavad koos ja te vaatate teineteisele silma. Tema silmad on põhjatud, ent samas näib ta pilk nagu terasest, laserina läbitungiv. Äkitselt tõukab ta su selili ja oled tema alla justkui naelutatud. Ahmid õhku, kui ta su jalad laiali lükkab. Aga ta ootab. Ta hingab koos sinuga. Sa tunned tema peenist, tema kõhu survet vastu sinu kõhtu; ta hingab koos sinuga sügavalt sisse ja sügavalt välja ning sa avaned; tema kõht surub vastu sinu kõhtu, tema jalad suruvad su jalad voodi külge; su randmed on tema haardes.

Mees vaatab sulle sügavalt silma. Ta tunnetab enda, sinu ja kõigi teiste surelikkust. Ta tajub selle hetke väärtuslikkust, kõigi südametes olevat õrna armastust, õnne olla sündinud mehena või naisena. Ta tunnetab armastuse avatud sügavust läbi enda, läbi teie mõlema kui mehe ja naise.

Kui mees sulle silma vaatab, kõhu vastu sinu kõhtu surub ja sinuga koos hingab, saab ta ühenduse sinu südamega. Ta on sinu jaoks niivõrd kohal, et sa avaned paratamatult üha sügavamalt, sa alistud tema armastuse raskusele ja sirutad jalad laiali, et teda endasse tõmmata.

Ta vaatab su rindu. Ta naeratab. Sa tunned, kuidas ta su naiselikke vorme imetleb. Ta suudleb su rindu, imeb õrnalt rinnanibusid ja vaatab sulle siis otsa. Sa tead seda tunnet, kui mees jääb nautima su keha, keskendudes vaid teatud piirkonnale ja unustab, et sa oled midagi enamat kui su keha. Aga tema on teistmoodi. Sinu mees ilmselgelt imetleb su keha, aga sama ilmne on tema tunnete sügavus. Ta tunnetab ja armastab sinu kuju, ent tunnetab ja armastab sügavalt muudki peale keha.

Tema suudlused jõuavad su südamesse luulena, tema südame sügavusest võrsuv ja huulte vahelt voolav armastus – paratamatu surelikkuse teadvustamisest ja tunnetamisest hell – peab pühaks su rindu ja nii palju muudki. Sa lased oma kehal vastata, lased ennast jumaldada.

Sa surud reied mehe ümber, pakud end veelgi kirglikumalt, oigad ja anud: „Palun, palun …“ Kui ta sinu sisse tuleb, alistud sa kirjeldamatult ja vastad mehe sisenemisele naudingu seosetus keeles. Mees on endiselt hell, aga täidab sind jõulisemate ja nõudlikumate tõugetega. Sinu tupp avaneb sügavuti ja sa tajud lakkamatult kogu kehaga mehe avatust.

Su üsk ja kõht avanevad täielikult ja su süda avaneb, avanevad ka kurk ja suu ning kuuldavale tulevad armastuse helid. Ka sinu armastus hõlmab midagi palju enamat kui ainult mehe keha. Mees peatub. Sa avad silmad – sa isegi ei märganud, et olid need sulgenud – ja tema pilk läbistab sind nii sügavalt nagu tema tõuked. Mehe pilk on nõudlik, ta tahab sinult veel rohkem, ta tahab veel sügavamale, veel rohkem armastust.

Sulle meeldib tema nõudlikkust tunda. Tema kõht hingab jätkuvalt vastu sinu kõhtu, surub sinusse. Nagu laitmatu tantsupartner aimab ta su liigutusi ette. Sa tajud üleni mehe olemasolu; ta tunneb su südant sügavamalt kui sa ise.