Ärevus suhtes: Otsi põhjusi suhete üle rõõmustamiseks

Sõprus, romantika, vanema ja lapse suhe, suhted kolleegidega. Meil kõigil on palju erinevaid inimsuhteid ja me ise saame kujundada, kuidas need kulgevad ja kui palju või vähe ärevust need põhjustavad. Suhetega tegelemine on päris lõbus: leia igast päevast väikesi suhetega seotud asju, mille üle rõõmustada.

Asi on perspektiivis. Inimloomusele on omane otsida negatiivset, see viib aga ärevuseni. Kui me otsime negatiivset – sageli seda ise teadvustamata – nii inimestest kui ka oma suhetest nende inimestega, siis näeme probleeme.

Probleeme esineb kõigis suhetes, aga kui keskendume eelkõige neile, siis tekitab see üha enam muret ja ärevustunnet. Kui perspektiivi muuta ja keskenduda positiivsele, siis hakkame teisi inimesi teistmoodi tajuma. Et see tõeliselt töötaks, ära piirdu vaid positiivse märkamisega, vaid ühtlasi tähista seda.

Tähistamine on lihtne. See tähendab, et teed kähku ja kiiresti midagi, millega tunnustad heade asjade esinemist oma elus.

Mõned näited:

• Osta endale ja mõnele tuttavale tassike kohvi ning naudi temaga koos kohvi joomist.

• Loo koos sõbra või pereliikmega ühine lugude esitusloend mõnes muusika striimimise keskkonnas. Tore on sinna laule lisada ja muljeid jagada. Leia endale jalutamissemu ja käi temaga koos jalutamas, seda nii kehalise koormuse kui seltsi mõttes.

• Koosta omale nimekiri asjadest, mis sulle meeldivad; leia lihtsaid asju, mida su elus leiduvate inimestega saaks koos teha, et tähistada kõike positiivset, mida oma suhetes märkad.