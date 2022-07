Käes on täiskuu periood: taevas kõrgub Kaljukitse superkuu!

Kuu tiirleb ümber Maa elliptilisel orbiidil. Selle orbiidi Maale lähim punkt on 48 280 kilomeetrit lähemal kui kaugeim. Kuu vähim kaugus Maast on 356 410 ja suurim 406 700 kilomeetrit. Kuu orbiidi Maale lähedasimat punkti nimetatakse perigeeks ja kaugeimat apogeeks. Kui Kuu on parasjagu Maale lähimas punktis ehk perigees, ühtlasi täiskuufaasis ning oma orbiidil jõudnud parasjagu teisele poole Maad Päikese vastu ja peegeldab selle valgust, ongi tulemuseks superkuu.

Töökohustuste ja eraelu sündmuste tasakaalus hoidmine ei ole kerge, sest eriti suvel on palju üritusi, millest tahaks osa võtta aga samas ei soovi keegi, et selle all kannataks töö või elu maisem ja majanduslikum pool. Kaljukitse täiskuu aitab sul elu ohjad kenasti enda kätte võtta ja asjad toimima saada. Nüüd leiad viise, kuidas puhata ja lõõgastuda, kohtuda sõpradega ning käia üritustel nii, et selle kõige juures suudad ka oma elu maisema poole kenasti toimimas hoida.