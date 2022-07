Teekond soovitud armastuse juurde: Armastuse relvad

Kõik need tegevused on alateadlikud. Inimesed teavad vaid seda, et on segaduses, vihased, mures, masenduses ja et neid ei armastata. Ja on vaid loomulik süüdistada selles õnnetuses partnerit. N e m a d i s e pole muutunud – nad on needsamad inimesed, kes nad olid! Nende partnerid on muutunud!

Mis paneb inimesed uskuma, et partneri haavamine paneb ta meeldivamalt käituma? Miks inimesed lihtsalt ei ütle teineteisele, et nad tahavad rohkem kiindumust, tähelepanu, armatsemist, vabadust või mis tahes see on, mida nad igatsevad? Ma küsisin seda paarinõustamistel. See polnud lihtsalt retooriline küsimus, mul polnud sellele vastust. Paar minutit enne seda olin rääkinud lastest ja nende instinktiivsest nutust, mis oli vastus ebamugavustundele. Äkki oli mul vastus olemas. Jällegi tuleb süüdistada meie vana aju. Lapsena ei naeratanud me magusalt emale, et ta meie eest hoolitseks. Me ei väljendanud ka ebamugavustunnet seda sõnadesse pannes. Me lihtsalt tegime suu lahti ja karjusime. Ja meil ei läinud kaua aega aru saamaks, et mida valjemini me karjusime, seda kiiremini tuldi. Selle taktika edu muutus pitsatiks, osaks meie ladustatud mälust, kuidas panna maailma meie vajadusi täitma: „Kui sul on midagi viga, siis provotseeri inimesi enda ümber. Ole nii ebameeldiv kui võimalik, kuni keegi tuleb sind päästma.“