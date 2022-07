NÄDALA TAROSKOOP 11.-17.07 | Toimub areng positiivse suunas, kuid õhkkond võib olla kohati terav

Nädala energiaid esindavad sauade viis ja sauade rüütel. Sind ootavad ees seiklused ja põnevad sündmused. On võimalus reisimiseks ja tutvumiseks uute inimestega. Üldine suund on edasiliikumise ja arengu suunas, kuid praegu tasub olla väga avatud, paindlik ja kompromissialdis, sest kõigi nende positiivsete sündmuste ja juhtumiste õhkkond on siiski vastuoluline. Kuigi lõpptulemus saab olema sulle meelepärane, siis tee sinna ei pruugi olla sugugi lihtne ja ladus. Võid kokku puutuda viivituste, takistuste ja sõjakate inimestega. Ära lase end kaasa tõmmata riidudesse, intriigidesse ega ära lase end mõjutada nende negatiivsest energiast. Mõista, et see, mida keegi endast välja annab, näitab tema kohta, mitte sinu kohta. Hoia oma meel avatuna ja positiivsena, sest liigud hoolimata kõigest oma unistuste suunas.

Armastuse osas võid soovida oma partneriga klaarida ära mõned teemad, mis on juba mõnda aega pingeid tekitanud. Probleemsete teemade selgeks rääkimine on suurepärane, kui seda suudetakse teha jäädes rahulikuks ja empaatiliseks. Ära võta midagi isiklikult, vaid lähtu armastusest. Kui sinu soov on suhet parandada, siis jäta oma ego tahaplaanile ja ole valmis kompromissideks. Kui aga tunned, et suhe ei tööta ning see takistab sinu arengut, siis leiad endas jõudu teha otsustav samm, et oma elus uus lehekülg pöörata.

Tööalaselt ei saa olema lihtne nädal. Kui soovid edu saavutada ja silma jääda oma panuse või heade ideedega, siis pead pingutama ja end korralikult kokku võtma. Sel nädalal ei tule ükski asi lihtsalt kätte. Samas, kui oled nõus endast kõik andma, siis suudad ka väga edukas olla ning suuri sihte saavutada.

Tervise osas oled energiat täis ja entusiastlik ning just sellest tulenevalt tuleb olla ettevaatlik väga aktiivse liikumisega ja kontaktspordiga ning ka vererõhk võib muret valmistada. Kuigi võid tunda, et suudad kõike ja tahad suve maksimaalselt endasse ammutada, siis jäta alati meelde, et kõige tervislikum on alati mõõdukus.

NÄDALA TAROSKOOP 11.-17.07