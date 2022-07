Millele sa enim mõtled või keskendud, ilmneb sinu eluna

Sa oled enda juurde meelitanud kõik, mis sind praegu ümbritseb, kaasa arvatud asjad, mille üle sa kaebled. Tean, et esmapilgul on seda vastik kuulda. Kindlasti vastad sa kohe: „Ma ei tõmmanud ligi autoõnnetust. Ma ei tõmmanud ligi seda klienti, kes mu töö raskeks teeb. Eriti ei tõmmanud ma ligi võlgu.“ Ja mina olen see ebameeldiv tegelane, kes ütleb sulle näkku, et jah, sa tõmbasid küll. Seda ongi kõige raskem mõista, aga kui oled kord sellega leppinud, siis hakkab elu muutuma.

Seda osa Saladusest kuuldes meenutavad inimesed tihtipeale ajaloosündmusi, kus on hukkunud massiliselt inimesi, ja neile tundub arusaamatu, kuidas nii paljud võiks sellist sündmust ligi tõmmata. Külgetõmbeseaduse järgi on nad selle sündmusega samal sagedusel. See ei tähenda, nagu oleks nad täpselt just sellest sündmusest mõelnud, nende mõtete sagedus lihtsalt ühtis sündmuse sagedusega. Kui inimesed usuvad, et nad võivad olla valel ajal vales kohas ja neil ei ole võimu välise olukorra üle ning kui need mõtted hirmust, eraldatusest ja jõuetusest on püsivad, siis see võibki meelitada neid valel ajal valesse kohta.

Sul on võimalus valida. Kas sa tahad uskuda, et see on puhtalt õnnnelik juhus ja halvad asjad võivad sinuga iga kell juhtuda? Tahad sa uskuda, et sa võid olla valel ajal vales kohas? Et sul pole kontrolli olukordade üle? Või tahad sa uskuda ja teada, et sinu elukogemuse loomine on sinu kätes ja tänu sinu mõtteviisile saab sinuga juhtuda vaid häid asju? Valik on sinu, ja mida iganes sa otsustad mõelda, sellest saab sinu elukogemus.

Mitte miski ei saa sinu ellu tulla, kui sa seda sinna ise läbi püsivate mõtete ei kutsu. Enamik meist tõmbab ligi automaatselt. Arvame, et meil puudub selle üle kontroll. Meie mõtted ja tunded on autopiloodi peal ja nii tuleb kõik meile justkui iseenesest.