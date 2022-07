Teadlased lõid hetkeks nelikneutroni

Aatomi tuumas on tihedalt koos prootonid ja neutronid. Nüüd väidavad teadlased, et on suutnud luua tuumasarnase moodustise, mis koosneb ainult neutronitest. Üürikeseks hetkeks olid tihedasti lõimunud neli neutronit, vahendab Novaator.err.ee.