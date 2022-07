Uue suhte loomine algab sinust

Kui sa ei oska luua oma elu nii, et see sulle rõõmu pakuks ja pigem ootad, et partner seda teeks, siis muutub uus suhe kaassõltuvaks. Sõltuvussuhe toob endaga rohkem kannatusi ja valu kui õnnelikke hetki. Kui tunned, et sinus ei ole veel vajalikku jõudu, siis otsi enda elus rõõmu. Püüa leida energiaallikaid, mis sind täidaksid. Selleks võib olla mõni tegevus, õppimine, sõbrad, hobid ja väikesed armsad asjad, mis sind rõõmustavad. Saavutades jõu ja sisemise ressursi, saad liikuda edasi.

Emotsionaalne lõpetamatus ei paista kohe välja. Inimene ise võib arvata, et suhe on lõpetatud ja ta ei soovi oma vana partnerit tagasi, kuid see ei pruugi nii olla. Tunded niisama ruttu ei kustu. Läbielamiseks ja kunagise armastatu lahtilaskmiseks on vaja aega. Kui sa oma eksi suhtes midagi veel tunned, siis see tähendab, et sa ei ole temast lahti lasknud. Emotsionaalse lõpetatuse tunnuseks on sinu suhtumine juhtunusse. Näiteks kui sa räägid oma eelmisest suhtest ja kirjeldad juhtunut nagu mõnda nähtud mängufilmi, mis sind enam ei puuduta ehk sul puuduvad ootused, siis oled lahti lasknud ja valmis uuteks kohtumisteks.

Määra kindlaks, millist partnerit soovid kohata. Esialgu võid endale kirja panna kõik need omadused, mida tahaksid oma tulevases partneris näha. Ilmselt on neid palju. Vaata oma nimekirja hoolega ja võta teadmiseks, et sellist inimest ei ole olemas. See on sinu ideaal. Reaalne inimene sellisele nimekirjale ei vasta. Kui kulutad oma aja ideaaliotsingule, riskid kaua üksi olemisega. Vaata veel kord oma nimekiri üle ja jäta alles vaid kolm omadust. Need, mis kindlasti peaksid sinu tulevasel partneril olema. See annab selguse, millist inimest sa tegelikult otsid. Kui hiljem kohtud sellise inimesega, siis kõiki ülejäänud omadusi on juba lihtsam aktsepteerida. Kui üks kolmest omadusest puudub, siis ilmselt ei tule ka suhtest midagi erilist välja. Isegi siis mitte, kui algus oli romantiline.

Millist suhet sa tahaksid luua? Mida sa tegelikult tahad? Kas tahad abielluda või lihtsalt koos ühiselt puhkust veeta? Kas vajad praegu tõsist suhet või soovid nautida suhet ilma kohustusteta? Ole iseendaga aus. Võib-olla leiad, et see, mida oled arvanud end soovivat, on kellegi teise arvamus ja sinu enda ehtsad soovid on hoopis midagi muud. Kui tahad perekonda luua, siis millist suhet sa tahaksid? Arvatakse, et tõsise suhte puhul peavad partnerid tahtma samu asju – kuid see ei ole nii. Mõni arvab, et abielus olles peab kõike koos tegema, aga mõni arvab jälle vastupidist ning vajab rohkem isiklikku ruumi. Sihtide ja vaatenurkade kokkulangemine on õnnelikuks suhteks vajalik tingimus. Kui oskad ennast kuulata, siis mõistad, kas see on sinu jaoks õige inimene.

Kujuta endale ette, et oled juba seda õiget kohanud ning loonud unistuste suhte. Taju, kuidas sa ennast selle inimese kõrval tunned. Kas tunned armastust, rõõmu, hingelist mugavust, turvatunnet ja aktsepteerimist. Sellise tajumänguga täidad ennast sarnase energiaga. Proovi neisse tunnetesse sukelduda. Kas see on kerge ja meeldiv? Kui jah, siis on kõik hästi. Kui ei või kui pead ennast tajumiseks sundima, siis sa ei ole veel valmis.

Kui me kedagi liiga palju tahame ja soovitut on raskem saada, sest tekib vastupanu. Ära keskendu oma soovidele ja sihtidele, vaid koonda tähelepanu saavutamiseks tehtavatele sammudele. Ära mõtle, et ilma suhteta on halb ning kui väga sa ihkad uut suhet. Mõtle sellele, mida sa veel saaksid teha, et see inimene su ellu tuleks. Võib-olla tasub minna reisima või tegeleda mõne huvitava tegevusega. Võib-olla tunned, et on õige aeg ennast tutvumisportaalis üles seada. Kuula ennast ja oma südant. Tähtis on, et sa ise usuksid, et elus toimub kõik õigel ajal – siis, kui selleks valmis oleme. Selline mõtteviis aitab keskenduda millelegi, mida sa oma elus varem veel teinud ei ole – olla täielikult valmis oma unistuste kohtumiseks.