Kaheksa jõukuse liiki. Millised neist on olemas sinul?

Igal inimolendil on eeldused saavutada kõrgelennuline rõõm, tähendus ja sisemine rahu, muutudes oma elukutses hiilgavalt oskuslikuks, et töötada oma võimete, annete ja suutlikkuse tipus. Vähesed püüdlused kindlustavad sulle sama palju vaimset rahuldust kui oma töö meisterlikult tegemine, oma alal (täiega!) Maailma parimaks saamine, raskete probleemide lahendamine, mis tulemusena rikastab tohutut hulka inimesi, ja sinu sisemise kangelaslikkuse soovitud loojaks kasvamine, kui sa samal ajal veedad suurepäraselt aega.

Mitte keegi ei soovi oma viimastel eluhetkedel, et nad oleksid veetnud rohkem aega koos advokaatide, ettevõtte tarnijate või golfikaaslastega. Ei. Me kõik loodame, et meid ümbritsevad elu lõpus perekond ja sõbrad, keda me oleme hästi kohelnud ja keda uputavad tänulikkus ja jumaldus, mida nad meie vastu tunnevad. Liiga paljud inimesed kahetsevad oma elu videvikus, et nad ei veetnud piisavalt aega nendega, keda armastavad.

See elu mõõde seostub kõigi kehalise seisundi aspektidega, muu hulgas aju tervise, isikliku energia, vastupidavuse, kiire taastumisvõime, immuunsuse seisundi, unehügieeni ja pikaealisusega. Elu selle lüli õitsengule aja ja ressursside panustamine pole odav, olen nõus. Haigused (või surm) maksavad aga veel rohkem. Hiilgav tervis on tõelise õnne võtmeosa. Panusta sellesse (nagu iga oivaline investor), sest tekkivad tulud saavad olema suurusjärgu võrra võimsamad kui midagi, mida sa ette suudad kujutada.

See valdkond tähistab edusamme enda kangelasliku loomuse tundmises, tagasi võitmises ja väljendamises. Iseenda valitsemine käib läbi meelelaadi häälestamise, südamelaadi puhastamise, terviselaadi optimeerimise ja vaimulaadi kõrgendamise. Sea sisse harjumus teha seda eesmärgi jaoks tähtsat tööd igal hommikul, samal ajal, kui ülejäänud maailm magab, ning sulle on tagatud märkimisväärne kasv loomingulisuse, tööviljakuse, heaolu ja paljude inimeste avaliku teenimise impeeriumites. Jäta meelde: juhtimisvõime, ülevus ja mõju on sisefookusega töö. Sa ei saavuta kunagi sellist elu, mis oleks kõrgem, tugevam ja õilsam kui see, mille sa enda sisse ehitad. Su parima enda teoks tegemine on tõelise jõukuse suurim vorm.

Viies jõukuse liik: raha + netoväärtus

Jah, loomulikult on jõukuse liikideks ka su sissetulek ja su netoväärtus (usu mind, mõned inimesed arvavad, et need kaks asja on üks ja sama; need on väga erinevad). Elus kauni tasakaalu teostamiseks on põhjapanevalt oluline omada piisavat hulka raha, et luua oma perekonnale fantastilisi mälestusi, et lihtsalt hoolitseda nende (ja ka iseenda) vajaduste eest ning nautida oma töö vilju, ostes südant (ja hinge) õnnega täitvaid materiaalseid kaupu (ja kogemusi). Nii suur hulk stressi tuleneb majandusliku õitsengu puudumisest.

Kuues jõukuse liik: mentorid + mõjutajad

Me tõuseme oma vestluste, koosluste ja suhete tasemele. Sinu lähiring mõjutab täielikult sinu välist meisterlikkust. Kuues jõukuse liik kujutab seega endast rohkema aja veetmist inimestega, kelle elu elamisest sa unistad. Need on inimesed, kes avavad sulle terve uue töötamise ja elamise viisi – läbi selle, kuidas nemad mõtlevad, tunnevad, tegutsevad ja panustavad. Mõjutajad, kes tõukavad sind oma eeskujuga näitama üles veelgi rohkemat optimismi, oivalisust, originaalsust ja headust. Ja kui sa mõtled maailmaklassis lendlemist tõepoolest tõsiselt, siis käi kindlasti korrapäraselt läbi inimolenditega, kes käituvad sedavõrd imeväärselt, et sa ei suuda neile kunagi järele jõuda! Nende eeskuju süütab sinu sees kustumatu tule ja kütab tagant sinu suurejoonelist tõusu maagilisele tasemele, kuhu sa oled mõeldud kohale jõudma, et piserdada oma tähevalgust universumisse.

Seitsmes jõukuse liik: seiklused + elustiil

Meie, inimesed, oleme kõige õnnelikumad, kui meid saadab edu. Kui me avastame. Kui julgeme minna varem ettekujutatud paikade, võimaluste ja püüdluste eredatesse sinistesse ookeanidesse, mis meie vahvust lendlema panevad. Sina ja mina oleme ürgsel tasemel nomaadid. Me oleme rändurid. Reisijad. Omamoodi teerajajad. Me soovime õppida uusi oskusi, omaks võtta uusi kogemusi, siseneda võõrastesse kultuuridesse, muuta võõraid sõpradeks ja areneda läbi elu säravate silmade ning tantsiva südamega. Elus optimaalse tasakaalu saavutamiseks on tähtis mingit sorti „sisseseatud seikluse“ süstimine oma nädalatesse – olgu see siis käik kunstigaleriisse või raamatukokku või minek restorani, mis teeb toitu, mida sa veel proovinud pole.

Kaheksas jõukuse liik: mõju + panus

Ma tean, et oleme mõlemad ühte meelt selles, et elu, mis ei tee teiste elu paremaks, on kohutavalt tühi. Seega pühenda end veelgi hoolsamalt sellesse viimasesse jõukuse liiki investeerimisele seeläbi, et kavandad igaks nädalaks mingit sorti tegevuse, mis suurendab sinu kasulikkust ja tõstab sinu avalikku panust mõnel väiksel (või suuremal) moel. Et ajaks, kui sa maailmast lahkud, oleksid sa kogenud au ja väärikust, mis kaasneb eluga, mis on elatud nii palju rohkemaks kui vaid enda jaoks.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Robin Sharma raamatust „Argipäeva kangelase käsiraamat“.