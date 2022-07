Kõhuhingamine ärevuse rahustamiseks

Sügav kõhuhingamine on üks tavalisemaid harjutusi närvisüsteemi rahustamiseks ja koos sellega ärevuse vähendamiseks. Selle põhjuseks on see, et kui hingad sügavalt, lükates kõhu ette nagu õhupalli, on uitnärv aktiveeritud nii, et see rahustab mandeltuuma, mis on emotsionaalse reageeringu keskus sügaval ajus. Isegi viis sügavat hingetõmmet – aeglaselt sisse, nii et õhk täidab kõhtu, ja aeglaselt välja, nii et kõht surutakse kokku – rahustavad su närvisüsteemi ning see väike taashäälestus aitab sul liikuda järgmisesse hetke palju kergemini, kirjutab Sheryl Paul oma raamatus „Ärevuse tarkus“.