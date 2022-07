Loomus: vaid kaks kuud aega, et anda oma panus loomkatsete vaba Euroopa heaks

Euroopa kodanike rahvaalgatusele „Julmust vältiv kosmeetika – loomkatsetevaba Euroopa“ ehk „Save Cruelty Free Cosmetics“ on aega alla kirjutada veel 56 päeva ehk vähem kui kaks kuud. Eesmärk on koguda vähemalt miljon allkirja, millest on veel puudu pea 300 000. Eestis on allakirjutanuid siiani 2641. Euroopa kodanike rahvaalgatus kutsub toetama loomkatsete keeldu kosmeetiktoodetel ja kõikide loomkatsete järkjärgulist lõpetamist Euroopa Liidus.