Rahuldamata vajaduste sümptomid

Mis sümptomid sinul tekivad, kui su vajadused ei ole täidetud? Millisele konkreetsele rahuldamata vajadusele need sümptomid viitavad?

Sellest ei ole kasu, kui paha tuju pärast endaga pahandad. Arvatavasti tahad endaga pahandamisega alla suruda tundeid või proovida ja sundida end kuidagi teistmoodi paremini tundma. Pikas perspektiivis ei tööta tõenäoliselt kumbki viis. Leppimine nende tunnetega, mis sul olemas on, annab sulle võimaluse midagi ette võtta. Pane tähele, mis vallandab sinus need tunded, ja küsi endalt, mida võiks sul rohkem olla. Jää enda vastu ausaks, isegi kui sa ei tea, kuidas seda saavutada.

Võib juhtuda, et vajaduse tuvastamisega tekib sul ka selge idee selle lahendamiseks. Samas aga võivad sul vanade juurdunud mustrite puhul olla välja kujunenud mingid piiravad uskumused selle kohta, mis on sinu jaoks võimalik ja mida sa üldse saavutada suudad.

Võtame ette selle näite, et sind ei kiidetud lapsena piisavalt. Sellele olukorrale omased sümptomid on näiteks sõltuvus teiste kiitusest ning surmahirm kriitika ees. Sisemiselt võid end tunda nagu koerake, kes on valmis sitsima ja saba liputama, et saada tükikest kiitust, isegi kui end selle teguviisi juures vihkad.

Või oled valinud hoopis vastupidise tee, kus püüdluses põgeneda nende vastikute tunnete eest annad põhimõtteliselt ja agressiivselt teistele teada, et sind ei huvita, mida nad arvavad. Võid isegi vihaseks saada või tunda end alandatuna, kui keegi sind kiidab. Mõlemat pidi juhib sind rahuldamata vajadus. Ausõna.

Lisaks sellele algsele valule, mida elasid läbi, kui sind ei kiidetud, kasvas mingil hetkel otsa enesekriitika abituse tunde eest. Sul võisid välja kujuneda sellised piiravad uskumused nagu „Põhjus, miks mind kunagi ei kiideta, on see, et mul on midagi tõsiselt viga ja ma ei vääri seda“ või „Mind saab kiita ainult siis, kui olen perfektne“.