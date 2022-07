Piiride kehtestamine: kuidas tulla toime kadumise ja vaikiva tõrjumisega?

Töötubades jagavad inimesed sageli oma kogemusi, kuidas neil pole õnnestunud piire kehtestada. Paljud usuvad, et piisab ühest korrast ütlemisest ja piirid on paigas ning seetõttu ei tee nad midagi, et need piirid toimiks. Kuid see loob suhetes kõnealuse inimesega soodsa pinnase piiride edaspidiseks rikkumiseks. Selle nimel, et teised su piire austaks, on vaja ise vaeva näha. Sina vastutad selle eest. Suurim hirm piiride kehtestamisega seoses on hirm, et kuidas teised reageerivad. Vaatame siis nüüd mõnda võimalikku reageeringut, kirjutab Nedra Glover Tawwab oma raamatus „Pane paika oma piirid“.