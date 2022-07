Sa ei pea olema täiuslik, et lubada ennast armastada

Armastus. Mis on esimene asi, mis Sulle seda sõna kuuldes pähe tuleb? Kas see on rõõm ja intiimsus? Kas see on valu ja pettumus? Kas see on haavatavus? Nende küsimuste esitamisel on väga hea põhjus. See, mida Sa armastusena näed, on täpselt see, mida Sa enda suhetes koged, kirjutab Grete Kald oma blogis.