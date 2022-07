Praegused kosmilised liikumised on pingeid tekitava mõjuga

Hetkel on kõige kergem ja loomulikum lahendus proovida hoida keset, olla kohal oma südames ja teha mis vaja, võttes ka tegutsedes vaatleja positsioonI.

Hea kohalolu harjutus on püüda maksimaalse stressi tingimustes olla pingevabalt. Olen teinud seda tehnikat hambaarstitoolis, jääkülmas vees ja paljudes teistes olukordades. Tuleb proovida mitte „elada üle“ ja tõmbuda krampi, pigem püüda olla avatult ja usaldavalt kohal. See on keeruline, aga väga elu muutev praktika.

Praegu on toimumas kahe sõjaplaneedi Marsi ja Pluuto terav pingeseis tule ja Maa stiihiatest, millele lisab emotsionaalse pinge Vähi märgis liikuv Kuu.

Maa, tule ja vee stiihia omavahelised pingeseisud toovad meie ellu väga sügavast punktist struktuure ümberkujundavaid olukordi.

Viimane Marsi Pluuto ühendus toimus Kaljukitse 27. kraadis (03.03.22) ja see vastasmõjude ring saab täis 14.02.2024.

Sellesse mahub veel vastasseise ja mitu erinevat pingeaspekti. Nende koosmõju üks olulisemaid õppetunde on energiate transformatsioon läbi intensiivsete kogemuste.

Marsi ja Pluuto ühenduse kaardis asetses nendega samas kraadis Veenus ja see ühendus oli trigoonis (harmoonilises kooskõlas) Põhjasõlmega (uusi uksi avava energiaga) Sõnnis.

Skorpionis, sõjamärgis, oli ja on aga karmalist puhastust teostav „Loperdav Lohesaba“ (Kuu Lõunasõlm).

Veenuse kõrgeim kodu on aga esoteerilises astroloogias just Kaljukitses, kus asub „värav Vaimu Kuningriiki“ ja kuhu jõutakse siis, kui on saavutatud täielik sisemine harmoonia.

Skorpionis toimub aga teatavasti võitlus 9-pealise Lohega, (3 füüsilist, 3 astraalset ja 3 mentaalset pead), seal asuvad inimest ja ka inimkonda vangistavad energiad. Seal on ego ja hinge võitlusväli ning see asub ikkagi meie sees, igaühes ja iga valiku taga. Valikute eest paneb meid aga vastutama Saturn.