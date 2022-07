NÄDALA TAROSKOOP 04.-10.07 | Liigud oma südameteel, kuid see toob endaga ka keerukaid olukordi

Nädala võtab kokku mõõkade neli. Nüüd saabub sinu ellu rahulikum aeg, kuid tundub justkui see puhkepaus poleks otseselt sinu valik, vaid asjaolude sund. Eemaldud oma aktiivsete tegutsemiste juurest ning pigem viibid omaette mõtiskledes ja jõudu kogudes. Katsu võtta antud olukorrast parim ja tööta oma emotsioonidega, et paremini iseennast tundma õppida.

Armuasjade osas on nüüd käimas arengud. Kas nädal kujuneb sinu jaoks positiivseks või keeruliseks, oleneb suuresti sellest, kuidas sa ise käitud ja kuidas sa suudad hallata ette tulevaid situatsioone, mis toovad vastakaid emotsioone. Võimalikud on nii romantilised ettepanekud kui ka vanadest teemadest üles lahvatavad riiud. Mõlemal juhul hoia oma süda avatuna ja ole valmis muutusteks. Areng on ainus asi, mis elu edasi viib. Liigselt emotsioonidesse sukeldumist tuleks vältida, sest see takistab selge pildi nägemist.

Nädala energiaid esindavad karikate rüütel ja sauade viis. Ees ootavad uudised või muutused, mida oled oodanud. Sinus on kindel teadmine ja tegutsemistahe, mistõttu on hea aeg oma unistuste elluviimiseks. Samas võib seesama, mis sind rõõmustab, mitte meeldida sind ümbritsevatele inimestele. On oht sattuda kriitika alla. Konfliktis ole sina see osapool, kes säilitab rahu ja ei lase end kaasa tõmmata egodevahelisse võitlusse.

Nädala kaart on maailm. Nüüd on mingid olulised protsessid ja arengud jõudnud sinu jaoks lõppfaasi. See võib tuua kaasa ka nukravõitu lahkuminekuid, kuid üldplaanis on need elu loomuliku käigu ja arengu osa ning neid ei tasu võtta nii negatiivselt. Pea alati meeles, et kui mingid uksed sinu elus sulguvad, siis avanevad peagi uued.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade kolm. Sind ootavad ees seiklused ja põnevad võimalused avastada ümbritsevat maailma ja iseennast. Jälgi hoolikalt oma tundeid ja südamehääle juhatust. Liikudes oma hinge valitud rajal saad sa kogeda kõige uskumatumaid ja suurepärasemaid tundeid.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sinu moraalne tugevus ja veendumused ei laseks sul sattuda kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on täht. On aeg tulevikku vaatamiseks ja plaanide tegemiseks. Sind juhatavad taevased jõud ning kuna ka sinu eneseväljendusoskus on hetkel haripunktis, siis suudad oma nägemusi ja soove edukalt teistele edastada. See kõik tagab selle, et sinu plaanid kulgevad edukalt ja ootuspäraselt.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku kaarik. On hea aeg oma elus muutuste tegemiseks. Jätad vana, tuntud ja turvalise perioodi selja taha ning oled valmis tervitama uuendusi oma elus. Ära ainult hinda oma jõudu ja oskusi üle, liigu edasi tasa ja targu ning anna endale aega uute oludega kohaneda. Nii väldid segaseid tundeid ja kiirustamisest tulla võivaid vigu.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)