Joogalaager Eesti ühes erilisemas paigas

Mida oled läbi jooga praktiseerimise oma elus saavutanud?



Olen näiteks saanud realiseerida mõned unistused, mis ilmnesid küll juba seda teed käies, kuid pealehakkamist, et need ära teha, võimaldasid just Practical Consciousness kursustel omandatud tehnikad, mis aitasid vabaneda kõhklusest, hirmudest jms takistustest. Näiteks pidasin mõnda aega joogastuudiot, lõin Dakini joogariiete brändi ja tegin valmis parimad joogariided. Õppisin töö käigus aednikuks ja praegu olengi aednik Lilleorus.

Kunagi soovisin, et ma võiksin elada Lilleorus, et mu elu oleks lihtne, saaksin olla õpetaja läheduses ja ei peaks sebima nii palju. Soovisin, et saaksin teha seda, mis mulle meeldib. Täna on see tõeks saanud.



Kas usud saatusesse? Kuidas me ise saame saatust muuta?



Ma ei usu saatusesse, ma tean, mis on karma - tegu ja tagajärg. Seda saab märgata iga päev, mõnikord on see väga lühiajaline sündmus, kui annad põhjuse vastava tagajärje ilmnemiseks ja oskad seost näha. Nii õpimegi. Mida külvad, seda lõikad!



Kuidagi on mulje maailmas, et jooga on maailmast eraldumise tee, aga kuidas teha joogat igapäeva elus osaledes?



Kui oled joogapraktik, on sul mingi eesmärk, miks sa üht või teist tehnikat või joogapraktikat teed. No näiteks hingerahu saavutamiseks. Parim tester su saavutuse mõõtmiseks on igapäevane elu, suhted, töö ja kõik muud elus esinevad olukorrad. Kui oled „valgustunud“ ainult omaette metsas olles, ei ole see veel püsiv saavutus. Jooga ongi maailmast eraldumise tee, aga mitte selles mõttes nagu seda tavaliselt mõistetakse.

See tähendab, et arvatakse, et kes tegeleb päriselt joogaga, peab kindlasti olema taimetoitlane, peab eralduma sotsiaalses mõttes - ei mingit lõbu ja meelelahutust, seks on tabu, samuti teatud toidud-joogid jm. Palju keelde ja piiratud valikuid.

Tegelik „maailmast eraldumine“ toimub pigem sisemiselt - vabaned juhtivatest emotsioonidest ja mõtetest, oled teadvel ning heatahtlik ja sotsiaalne, teed teadlikke valikuid isiklikku eesmärki silmas pidades. Saad teada, kes sa tegelikult oled.



Miks jooga on kasulik?



Pidades silmas terviklikku jooga teadmist ja praktikaid, mida 25 aasta jooksul olen õppinud ja praktiseerinud, on kõik praktiline! Kasulikkust saab aga mõõta selle järgi, milline on inimese eesmärk teatud tegevuse puhul. Nii ka joogas - kui näiteks eesmärk on saavutada püsiv sisemise rahu seisund, tuleb järjepidevalt kasutada tehnikaid, mis selle tulemuseni viivad. See protsess aga ei pruugi vastata inimese ettekujutusele sellest, mida ta selleks vajab.

Näiteks võib arvata, et sisemise rahu saavutamiseks tuleb eralduda teistest ja istuda ning mediteerida, et siis see tuleb. Kui nii teha, avastab pürgija tegelikud takistused sel teel - automaatselt esile tulevad emotsioonid ja mõtted. Vaat ja siis nendega tulebki tegeleda esmalt ehk puhastada, korrastada oma sisemaailm automatismist. Seda teadmist saab omandada kriya jooga juurde kuuluvatel Practical Consciousness I-III kursustel.