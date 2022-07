Robin Sharma: rikaste ja edukate 13 ühist iseloomujoont

Esimene iseloomujoon: hulljulge kogus eneseusku

Superjõukad püsivad vankumatud oma usus, et nende loomingulised ambitsioonid ja innukad pürgimused saavad teoks ka siis, kui nad seisavad vastamisi kõigi neid ümbritsevate väidetega, et nende vaated on naeruväärsed, ebapraktilised, rumalad ja võimatud. Neis kaheldakse, neid naeruvääristatakse, põlatakse, mõistetakse hukka ja neile ollakse vastu. Ometigi jäävad nad truuks oma ideaalide ilule.

Teine iseloomujoon: pimestav nägemus helgemast tulevikust

Esimese omadusega seotud, aga sellest pisut erinev on ettevõtlike meistrite joon näha oivalisi võimalusi seal, kus enamik inimesi arvab valesti, et ainsad juhtuda võivad asjad on juba juhtunud. Leiutamise ja innovatsiooni loomuses on tavapärase hävitamine. Ja endise seisundi murendamine. Seda võimet keerata väärtus ja maagia lukust lahti seal, kus enamik seda üldse ei näe, nimetan ma „visionääri andeks“. Seal, kus enamik näeb murekohta, näevad need vaprad hinged võimalusi. Ja paremat tulevikku inimkonnale.

Kolmas iseloomujoon: kohutav mässujanu

Miljardärid, keda ma juhendan, on teerajajad, suunanäitajad, tihti mässajad ja alati suisa revolutsionäärid. Neid ühendab põlgus reeglite vastu, nad on varjatud vabadusvõitlejad ja äritähtedeks maskeerunud piraadid. Neil on jultunud trotsi painutada oma maailma nägemuse poole, mida nad sellele on määranud. Ja püsivust, et teha kõik võimalik selle nägemuse tõelisuseks muutmiseks.

Neljas iseloomujoon: lapselik uudishimu