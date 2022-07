Alkeemia lugemisnurk | Armastus ei kustu, kui õpid rääkima oma kallima armastuskeeles

Keegi on kunagi öelnud, et hullumeelsuse definitsioon on see, kui teed üht ja sama asja, aga ootad iga kord erinevat tulemust. Kui see tõele vastab, siis paljud paarid püüavad oma keelebarjäärist üle saada täiesti ebanormaalsel viisil. Nad hakkavad üha valjemini rääkima endale omases keeles, lootes ise, et abikaasa neid äkitselt mõistma hakkab. Teisisõnu, nad pingutavad kõvemini, mitte arukamalt. Nad teevad abikaasa vastutavaks selle eest, et ta tõlgiks nende tegusid talle arusaadavasse keelde.

Kus on probleemid, seal on ka lehendused

Milliseks olukord edasi kujuneb, sõltub paarist. Mõned panevad selle loomuliku jahtumise arvele ja lepivad sellega, mis alles jääb. Teised süüdistavad kiiret elu ja argiseid pingeid. Kolmandad kibestuvad ja lasevad vastamata vajadustel tekitada konflikte ja süüdistusi. Neljandad kannatavad vaikides ja kumbki osapool mõtleb omaette, et ju mul on midagi viga. On ka neid, kes veenavad end selles, et on abielludes ülepea vea teinud. Raske on ennustada, mis juhtub, kui inimese armastuse patareid tühjaks saavad.

Tõde on see, et väga harva räägivad abiellunud inimesed ühte ja sama armastuse keelt. Sageli armuvad tunnustavaid sõnu jagada oskavad mehed naistesse, kes hindavad tegusid (või kvaliteetaega või kingitusi). Naised, kes tunnevad end armastatuna, kui neile kingitusi tehakse, tõmbuvad aga meestega, kes kogevad armastust läbi koosveedetud aja (või puudutuste ja tegude). Ja nii tekibki keelebarjäär.

Sellest ei piisa, et su kavatsused on head või et sa pingutad nii, kuidas jaksad, või et mõni teine naine oleks õnnelik, kui tal sinusugune mees oleks. Sa ei suuda oma naise armastuse patareisid täita, kui sa ei räägi temale arusaadavas keeles.

Ainus viis, kuidas luuakestev, põnev, etteaimamatu, imeline, sügav suhe oma naisega, on õppida rääkima tema esmases armastuse keeles, hakata kakskeelseks. Hea on aga see, et see pole pooltki nii raske, kui mõne päris keele ära õppimine.

Kuidas õppida kõnelema tunnustussõnade keeles?

Mark Twain on öelnud: „Ma võin ühe toreda komplimendi najal kaks kuud elada.“ Tundub, et tegemist on loomupärase tunnustussõnade keeles kõnelejaga. Selle lausega on Twain selgelt märku andnud, milline tema armastuse keel on. Inimese jaoks, kes võtab armastust vastu eelkõige tunnustavate sõnade kaudu, pole komplimendid ja julgustavad sõnad pelgad viisakusavaldused või vestluskombestik. Sellise inimese jaoks on sõnad hinge toit.

Tema jaoks on laused: „Tubli!“ „Sa näed selles kleidis suurepärane välja!“ „Küll sa said sellega hästi hakkama!“ palju enamat kui formaalsused, tema kuuleb: „Sa oled väärtuslik“ „Ma armastan sind“ „Sa oled oluline“.

Sõnade tõeline jõud peitub nende võimes täita inimeste armastuse patareisid. Kui sinu naise esmane armastuse keel on tunnustussõnad, saad sina sõnade väge suunata ja kasutada. See, kuidas sina end seda väge kasutades tunned, sõltub sinu enda armastuse keelest.

Kui sina oled see „tugev ja vaikne tüüp“, mees, kes tahab, et ta teod räägiks ise enda eest, võib sulle enda sõnades väljendamise õppimine päris suureks väljakutseks olla. Sõnade keeles rääkima õppimine on aga võimalik. Siinkohal mõned nipid, kuidas seda teha.

Ilma naljata