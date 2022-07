Tiit Trofimov: kui sa oled sina ise, siis sa oledki piisav

Ei saaks öelda, et kõik maskid on praeguseks kadunud, aga nüüd ma vähemalt märkan neid. Ma märkan, kui otsin kinnitust, et ma midagi väärt olen, ma märkan soovi sotsiaalmeediapostituste alla laike saada. Olen justkui endaga rahu teinud, aga siis küsib see väike poiss minu sees kahtlevalt: aga kuule, keegi ei ole ju midagi head selle uue projekti või ürituse kohta öelnud. Äkki see pole piisavalt hea? Või kui keegi ütleb, et kuule, Tiit, oled juba üksteist aastat vaimsete asjadega tegelenud, kuidas sa seda ei tea? Esimese hooga on ebapiisavuse tunne väga lihtne tekkima, aga siis mõtlen, et ma parem tean vähem ja jagan oma kogemusi, kui leelotan asjadest, millest ma ainult kuulnud olen.

Teraapiatööd tehes näen, et piisavustunde puudumine on väga levinud probleem. Mingil põhjusel on sageli just need inimesed, kellele jumal on andnud kõik, mida vähegi anda saab, väga katki ja tunnevad, et see, mis neil on või kes nad on, ei ole piisav. Kõige lihtsam näide on omaenda keha, millega väga paljud inimesed rahul ei ole, isegi kui teised seal ühtegi viga ei näe.

Mul on tohutult kurb vaadata, kuidas moonutatud ja töödeldud netimaailm on muutnud meie arusaama ilust ja heast elust ning põhjustab inimestele nii palju kannatusi. Sellises võltsmaailmas ongi järjest raskem piisavustunnet tunda. Me ju kurvastame siin läänes kõik selle pärast, mida meil enam ei ole, või selle pärast, mida meil pole kunagi olnudki. Olgu selleks töö, pere, kallim, raha, auto, maja, ükskõik mis. Isegi kui sul on kõik need asjad olemas, võin kihla vedada, et sinu sotsiaalmeedia kontaktide hulgas on keegi, kellel on veel rohkem ja paremini. Aga mõtle sellele, et võib-olla see ilus paarike mossitas ja tülitses pärast ilupildi postitamist terve õhtu. See on ju kõigest pilt, hetk, mida on väga lihtne võltsida.