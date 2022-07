ALKEEMIA TAROSKOOP JUULIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Tervis . Nüüd on aeg tähelepanu pöörata eelkõige oma hingele. Praktiseeri meelerahu toovaid tehnikaid, ole kohal ja tänulik. Mida enam sa suudad oma vaimse heaoluga tegeleda, seda parem. Sellest võib alata tervenemine ka siis, kui sul on mõni füüsilist keha puudutav probleem.

Lõvi (24. juuli – 23. august)

Armastus . Kui oled oodanud oma ellu armastust, siis varu veel pisut kannatust, üsna pea ilmub keegi eriline. Kui oled suhtes, siis võid tunda, et vajad tavalisest enam oma aega ja ruumi. Võid lausa tunda, et soovid kallimaga aja maha võtta, et oma mõtetes ja tunnetes suuremat selgust saada. Seda peaks siis partnerile võimalikult delikaatselt teada andma, et säilitada häid suhteid.

Tervis . Sel kuul hoolitsed sa enda eest väga hästi. Sa lausa tunned, kuidas tahad pakkuda endale parimat sööki, liikumist värskes õhus ja meelerahu toovaid praktikaid. Sa oled õigel teel oma keha kuulates. Lubagi endale täpselt seda, mille suhtes tõmmet tunned. Sinu keha on piisavalt tark, et oma vajadustest märku anda.

Neitsi (24. august – 23. september)

Armastus. Tunned end millegipärast veidi ebakindlalt. Isegi kui selleks ei ole tegelikult põhjust, muretsed n-ö konkurentide pärast, kes su kallimat võivad endale ihaldada. Fakt on see, et tegelikult pole sul mingit põhjust oma kallima truuduses kahelda. Isegi kui tema ümber tiirutab mõni austaja, siis võta seda kui komplimenti, et sul on ihaldusväärne partner. Tegelikult sa ju tead, et tema süda kuulub sulle.