JUULIKUU ENERGIAD: õhus on uuendused ja muutused

Juulis on vähem edasi-tagasi liikumist ja rohkem püsivust. Sa saad rohkem vaadata ringi ja näha teisi, kes on Sinu kõrval. Kohtud enda mõttekaaslastega. Teised inimesed võivad näidata Sulle „uut maailma“, rääkida oma vaatenurkadest ja avada oma isiklikud saladused. Sa oled rohkem avatud teiste arvamustele ja näed seda, kuidas teised loovad enda reaalsust.

Võib olla avastad ka selle, et vaatasid situatsiooni vaid ühest küljest, aga on veel olemas erinevad pooled, mida varem pole märganud. See aitab rohkem mõista ennast ja näha seda, mida oled endas ignoreerinud. Sa muutud loojaks, kui oskad olla kooskõlas teiste inimestega. See ei tähenda, et pead alluma teiste inimeste arvamustele või ootustele, lihtalt vaata, kus Sa nendega liigud samas suunas.

Juulikuu hakkab looma uusi egregore, mis asuvad kõrgetes sagedustes ja on vähem piiravad. Need on kollektiivsed loomingud, mis justkui tulevad tulevikust ja loovad uut tsivilisatsiooni. Inimesed soovivad olla rohkem kooskõlas loodusega. Mida rohkem on inimene harmoonias loodusega, seda kergemini ta saab üle elada perioodi, milles on võimalikud looduse katastroofid.

Poliitikas on juttude ja läbirääkimiste periood, võivad formeeruda uued organisatsioonid ja need hakkavad otsustama, kuhu me liigume edasi. Praegu paberkandjatel sünnib midagi uut ja sellest saavad alguse uued asjad.

Isiklikus elus ole valmis kohtuma inimestega, kes on natuke ees või tulevad Sulle järgi ja lõpuks te saate kokku. Ei tasu meelde tuletada vanu mustreid, hirmu ega viha. Kellega Sa lood uut kui Sa vaatad ja meenutad minevikku? Mõtle, mis on kasulikum, kas olla koos teiste loojatega või jääda ohvrite maailma, mis on täis valu ja kannatust? Negatiivsus teeb Sinust ohvri. Kui Sul on raske väljuda iseenda loodud negatiivsusest, mine kaasa inimestega, kes on sellest välja tulnud ja oskavad olla rõõmsad, need inimesed on kui kompass.