Milles peitub naiseks olemise tõeline vägi?

Ehk just seepärast on mul olnud võimalus jõuda tagasi lihtsate asjade juurde. On olnud võimalus õppida nende juures, kelle teadmised on ammutatud katkematu liinina ühelt põlvkonnalt teisele edasi antavatest põhjatutest tarkuseallikaist, kelle teadmised on saadud ilma ühelgi „südame avamise“ ja „seksuaalenergia tõstmise“ kursusel käimata.

Segastel ja muutlikel aegadel, nagu seda on tänapäev, on inimesed pidevalt otsinguil. Vaimseid teooriaid, kursusi, raamatuid sajab uksest ja aknast. Olen ise kunagi samamoodi, janunedes mingite teadmiste ja oskuste ja väe järgi, neelanud ühe raamatu teise järel, kuulanud õpetusi siit ja sealt, lugenud ja katsetanud. Ikka lootuses, et ehk ühel hetkel avaneb see „kosmiline kanal“ kõigi nende teadmiste, müstiliste võimete ja tõelise mõistmisega.

Kortsus nägude, traditsiooniliste väetätoveeringutega, oma kogukonna rahvariideis naised on vanad, elukogenud, targad ja oma tohutus väärikuses kuidagi eriliselt ilusad. Aga ennekõike kiirgab iga nende rakk ja kogu olemus ülimat armastust inimeste, kõikide olendite ja maailma vastu. Nemad on tõeliselt väekad naised, nemad on see tõeline maa sool, need, kes hoiavad kogukonda koos, hoolivad ja armastavad, nemad on osake neist, kellel püsib maailma headus.

See pole väljavõte muinasjutust, samuti mitte seik mõnest sektiliidri saabumisest. See on hetk sellest, kui ruumi siseneb Kolmeteistkümne Põlisrahva Vanaemade Nõukogu - 13 teadjanaisest ja tervendajast koosnev väekate naiste seltskond, kes neljast suunast üle ilma on kohale jõudnud.

Naiste tarkus

Vanaemad on öelnud, et naised peavad üles leidma oma sisemise jõu ja tooma taas maailma rahu ja harmoonia. Panete tähele - naised peaksid looma midagi tasakaalustavat ja head maailmale. Kas pole paljud tänastest enesearengu ja sisemise rahu kursustest ning raamatutest suunatud vaid iseendale? Et mina ise oleksin ilusam, saledam, õnnelikum, rahuldatum, et mina ise saaksin ujuda naudingute meres - ja siis ongi kõik korras? Vanad tarkused, ükskõik kuhu maailma nurka me ka ei vaataks, räägivad peaaegu eranditult muud juttu: me peame õppima ja arenema selleks, et kogukonnas oleks harmoonia; et me ei teeks liiga loodusele, oleksime austavad ja armastavad emakese maa ja teiste olendite suhtes.

Naisena on meile palju antud, aga meilt ka nõutakse palju. Ma ei räägi siinkohal sellest, et tänapäeva ühiskond justkui survestab naisi olema võrdsed valdavalt meeste poolt juhitud maailmas. Naisi survestatakse tegema karjääri, samal ajal kolme last, kassi, koera ja kriitvalget maja kasides. Ma räägin sellest, et kui meie, naised, ei suuna oma pilku, energiat ja abistavat kätt sinna, kus seda enim vajatakse, siis oleme me naisena läbikukkunud.

Vanaemad ütlevad: „Meie kui naised oleme andekad - oleme kõike teadvad elu loojad, Maa laste seemnete kandjad. Peame olema tugevad ning kõndima oma kaasasündinud teadmises ja väes nelja ilmakaare kaitsealustena. Kuna maailm on hävinemise ääre peal, peavad naised äratama selle suure jõu, mis neis peitub, ning tooma maailma taas rahu ja harmoonia.“