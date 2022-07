Ameeriklaste uus kuuprogramm sai tagasihoidliku avapaugu

Kuu orbiidile jõudmine võtab mikrolaineahju suurusel sondil ligikaudu neli kuud. Võrdlusena kulus astronautide Saturn V raketiga Kuuni toimetamiseks vaid neli päeva. Põhjus peitub kasutatud kanderaketis. Rocket Labsi rakett Electron on vaid 18 meetri kõrgune ehk see on ainuüksi oma kõrguse poolest Saturn V-st kuus korda madalam.