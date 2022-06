Mis on teadvustatud suhted?

Kui suhtes puudub ootus selle kohta, milline su partner peab olema, vastutad sa ise oma elu eest. Paarisuhtes on tähtis, et mõlemad saavad olla isiksused. Kui üks üritab teist juhtida või nõuda, et suhe oleks vastavuses tema isiklike ootustega, ei ole võimalik konflikti vältida. Sageli ohverdavad naised enda huvid suhte altarile, mõeldes, et see muudab partnerit, kuid hakkavad tundma masendust või püüavad muuta oma partnerit vastavalt enda vajadustele. Seega asetab inimene ennast enda loodud puuri, millest kiiremini tahaks vabaneda.

Paar, kes oskab luua suhet, milles mõlemad partnerid tunnevad ennast mugavalt ja vabalt, oskab hinnata suhte arengut kõige rohkem. Teadvustatud paarisuhtes teavad mõlemad oma minevikukogemust, kuid ei luba vanadel haavadel oma suhet mõjutada. Tihti minevikus kaevamine lisab lahkhelisid ja me ei märkagi, et ebameeldivad tunded tekitame enda suhtumisega, mitte ei tekita neid partner. Tuleb mõista enda vastutust minevikus olnud kogemuste eest. Kui astud taas samale rehale ja otsustad, et kõik mehed on lurjused ja naised petjad, siis tasub mõelda selle üle, miks su elus situatsioonid korduvad. Võib-olla nõuad teistelt liiga palju sellepärast, et nõuad ka endalt palju? Ja selleks et luua sulle kasuliku suhte mudelit, hakkad muutma oma partnerit. Pigem tegele endaga ja anna sama võimalus ka partnerile.

Teadvustatud suhtes on kindel koht usaldusel ja aktsepteerimisel. Harva kohtab, kui inimesed on teineteise suhtes ausad, sest nad ei oska olla ausad iseendaga. Kui pinnale kerkib midagi varjatut, tekib pettumus. Oska olla aus oma suhetes, kuid on ka küsimusi, mida ei tasu partnerile esitada. Kui ta tahab, räägib ise, survestada ei maksa. Armastust saab säilitada, kui räägid oma partneriga sellest, mis sulle endas ei meeldi ja lubad ka temal samast rääkida. See loob selgust ja mõistmist ning tugevdab armastuse tunnet.