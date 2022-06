Kuuloomine Vähi sodiaagimärgis: emotsionaalne ja intuitiivne aeg, mil soovid täide lähevad

Kõige tähtsam on, et soov tuleks südamest! Soovi seda, mida Sa ise tahad ja vajad! (Ära mõtle sellele, mida ootavad Sinult teised või kuidas kellelegi muljet avaldada, mis on ühiskonnas kohane vms). Sa pead teadma, mida Sa ISE tahad!

Soovida saab vaid iseendale! Ära proovi oma soovidega mõjutada kellegi teise elu või maailma muuta. Saad aga soovida enda suhtumise muutmist ning oskust teiste inimestega niimoodi ümber käia, et suhtlus paremini sujuks.

Usu siiralt, et soovi täitumine on võimalik! Universumi küllus on piiritu - kõike jätkub kõigile. Ent ligipääsu sellele saad siis, kui sellesse päriselt usud.

Usu, et Sa oled täielikult väärt seda, mida Sa soovid!

Sõnasta oma soov selgelt ja üheselt mõistetavalt. Pane see kirja olevikus ja kindlas kõneviisis - nagu oleks soovi täitumine fakt! Mingil juhul ei tohi sõnastuses kasutada eitust.

Võid soovi kirja pannes kasutada erinevaid värve, joonistada juurde pilte jms - tähtis on kogu selle hetke energia keskendunult soovimisse panustada!

Jälgi, milline tunne on Sinu kehas soovi kirja pannes. Kui tunne on hea ja kerge, siis on soov õigesti sõnastatud. Kui tunned end ebamugavalt, siis on vaja soov uuesti sõnastada või ei ole selle soovi soovimiseks praegu õige hetk.

Kui õige sõnastus on leitud, kujuta ette tunnet, mis Sind valdab, kui soov on juba täitunud. Võid silmad sulgeda ja kujutleda, milline tunne Sind siis valdab, mis siis Su elus muutub jne. Hoia seda head tunnet enda sees!

Mõtle sellele, milliseid samme saad ise oma elus teha, et liikuda soovi täitumise poole. Ka need sammud võid enda jaoks kirja panna.