Kuidas rääkida partneriga nii, et sind kuulataks?

5. Lõpuks - ära kunagi oma partnerit kritiseeri, häbista, süüdista ega analüüsi. Saatja vastutuse kasutamine tähendab seda, et paned oskuslikult partneri oma soovide vastu huvi tundma. See suurendab võimalust,et su partner tahab reageerida. Räägi lühidalt, et su partner saaks aru, mida sa ütled. Õpi seda hästi tegema ja sa tunned, et oled saanud enda valdusesse uue supervõime. Võime oma rahulolematust väljendada viisil, mis väldib negatiivsust, on nii tähtis, et me oleme selle eraldi välja toonud kui käitumise muutmise palve. See on Imago dialoogi teistsugune vorm, millel on kaks olulist lisandit: sa võid väljendada oma rahulolematust ja esitada oma palve. Samuti kui dialoogi puhul on see lihtne ja otsekohene. Ja nagu dialoogi puhul võib see teie suhet palju muuta. Käitumise muutmise palve on viis, kuidas väljendada oma rahulolematust ja hoida samal ajal suhet turvalisena.