NÄDALA TAROSKOOP 27.06-03.07 | Ees on ootamas uued algused

Nädala kaart on ülempreestrinna. Sind ootab ees põnev aeg, kus kasutad eelkõige oma tunnetust ja intuitsiooni, et teha õigeid valikuid. Õpid paremini tundma oma hinge sügavusi ja tunned tugevat tõmmet müstika ja vaimsete teemade vastu. Puutud kokku ka sarnaste huvidega inimesega, kellega saad mõtteid ja kogemusi vahetada. Kindlasti tasub ka tähele panna märke, mida universum sulle saadab.

Tervis on üldiselt hea, kuid tuleb olla tähelepanelik, kuna on oht end vigastada hajameelsuse, kiirustamise või hulljulguse tõttu. Kui oled kohal kõiges, mida teed, siis suudad ka end hoida. Praegu on soodne aeg ka rasestumiseks ehk uuele elule aluse panemiseks.

Suhete osas ootab sind ees suurem selgus ja ausus. See, mis ei toimi, laguneb silmnähtavalt. Sa tunned, et ei suuda rahulduda enam kaaslasega, kellega sa ei saa olla ehe ja aus. Kõik olukorrad, kus pead end alla suruma või pisendama tunduvad sulle aina enam väljakannatamatutena. Sa püüdled harmoonia ja täiuslikkuse poole, mis laseks sul teadlikult nautida armastust ja suhet, mis sind hoiab ja täiustab.

Nädala energiaid esindavad Narr ja mõõkade rüütel. Alanud nädal toob kaasa uut energiat, uusi alguseid ja värskeid ideid. Sa oled valmis selleks, et sinu ellu saabuks midagi uut, mis laseks sul liikuda sinna, kus tunned end paremini ja saad olla sina ise. Sa tunned, kuidas enam ei toimi poolikud suhted ega olukorrad, mis sind sisemiselt laastavad. Praegu on soodne aeg selleks, et viia ellu uuendusi, millest oled unistanud.

Nädalat iseloomustab mõõkade kolm. Praegune aeg ei ole lihtne ja lahti saavad kisutud nii mõnedki vanad haavad, kuid hea on kogu asja juures see, et saad võimaluse lõpuks ära lahendada need probleemid, mis pole oma lõpplahendust leidnud ja on hinges kripeldanud. Praegu on ka oluline vahet teha, kas mured, mis sul on, põhinevad reaalsusel või on mängus irratsionaalne hirm, mis on sind enda alla haaranud.

Nädala kaart on kuu. Sa oled praegu oma elus faasis, kus intuitiivne tundlikkus on suurenenud ja seetõttu koged tundeid ja mõtteid, mis võivad sind esialgu pisut segadusse ajada. Pead suutma oma meelt rahustada ning oma mõttemaailma tasakaalus hoida. Kui sul õnnestub end häälestada positiivsele, siis suudad korda saata suuri asju.

Nädala energiad võtab kokku erak. Nüüd pead leidma võimaluse, et aktiivsest elust mõneks ajaks tagasi tõmbuda, puhata ja mõtteid koguda. Sinu elus toimub nii mõndagi, millele pead oma tähelepanu ja aega pühendama, kuid kõige tähtsam, millega sul nüüd tuleb tegeleda, on sinu enda soovid ja ootused töö, tervise raha ja pere osas. Sa vajad aega, et oma mõtteid koguda ja edaspidiseks plaanid paika panna. Vaid nii saad teadlikult ja tulemuslikult edasi liikuda.

Nädala kaart on karikate seitse. Nüüd pead oma ootused ja lootused üle vaatama, kui sa tahad vabaneda illusioonidest. Kasuks tuleks see, kui suudaksid näha suuremat pilti, sest vaid nii saad teada, mis on tõeliselt oluline ja mis lihtsalt tundub tähtis olevat. Pea meeles, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Praegu ei tasuks mingeid olulisi otsuseid vastu võtta, sest üsna pea ilmnevad sulle asjaolud, mis muudavad sinu vaateid.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab karikate rüütel. Nüüd saab sinu jaoks rõhk olema rohkem emotsioonidel ja tunnetel. Tavalisest suuremas fookuses on suhted kaaslastega ja peresidemed. Kui vaadata rohkem esoteerilise poole pealt, siis puutud kokku inimeste ja olukordadega, kellega oled seotud läbi ühise karma. Kui su teele satuvad erakordsed ja huvitavad „kokkusattumused“, siis ära jäta neid tähelepanuta. Need on sinu õppetunnid.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku karikate viis. Tunned kurbust, kuna sinu elus on toimunud muutused. Keskendud sellele, mida sul ei ole ja millest on saanud minevik. Ära unusta, et see, kuidas sa maailma näed, on sinu valik. Sa võid kas suunata oma pilgu minevikku ja negatiivsele, või siis võid keskenduda kõigele heale, mis sul on olemas. Kui suudad oma meele fokusseerida positiivsele, siis suudad ka näha uusi uksi, mis sinu jaoks avanevad.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on sauade kuningas. Sinu teele saadetakse õppetunde, mis lasevad sul vaimselt kasvada ja areneda. Sinu eneseusk suureneb ning saad tõestada ümbritsevatele oma lojaalsust, truudust ja kindlameelsust. Nüüd on aeg öelda kõva häälega välja oma soovid ja unistused. Siis saavad need ka täituda. Sinus on energiat, elurõõmu ja teotahet, kasuta praegust aega, et oma plaane ellu viia.

Imelist nädalat!