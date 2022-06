Mida teha, et suvekuumus liiga ei teeks

Suvel on ilmad kuumad. Nagu looduses nii ka meie organismis on yang ehk mehelik energia tugev ja veresooned laienevad. Nii qi (eluenergia) kui ka veri voolavad keha pindmistes kihtides, kerge on higistama hakata. See võib põhjustada loidust ja isutust. Kui viibime palavuse käes liiga kaua, võivad tekkida sümptomid nagu ärrituvus, kiire hingamine, südamekloppimine või palavik ning võib tekkida vedelikupuudus. Seega on oluline teada, kuidas kaitsta end liigse palavuse eest. Kuidas seda siis teha, sellest kirjutab hiinameditsiin.ee.