Andromeeda galaktikas on näha ammuse kokkupõrke jälgi

Need tähed on kõik punased hiiud ja asuvad Andromeeda koosseisu kuuluvas struktuurimoodustises, mida astronoomid on hakanud nimetama kirdešelfiks.

Escala ütles Ameerika Astronoomiaseltsi konverentsil peetud ettekandes, et kirdešelfi punahiidude liikumisest ja koostisest võib selgelt järeldada, et see struktuur kujutab endast teise galaktika jäänukit, mille Andromeeda on kunagise kokkupõrke järel endasse lõiminud.