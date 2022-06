Kõige tähtsam asi elus on sinu sisemine energia

Kui kõrgele sa lennata tahad? Kui palju armastust sa tunda tahad? Kui palju entusiasmi sa tahad kogeda nende asjade suhtes, mida sa teed? Kui elamise tõeline nautimine tähendab sulle kõrge energia, armastuse ja entusiasmi kogemist, siis ära sulgu kunagi.

Avatuna püsimiseks on üks väga lihtne meetod. Sa oled avatud, kui sa kunagi ei sulgu. Nii lihtne see tõepoolest ongi. Kõik, mis sa pead tegema, on otsustada, kas sa soovid jääda avatuks või kas tasub sulguda. Sa saad end treenida unustama, kuidas sulgumine käib. Sulgumine on harjumus ja nii nagu iga teistki harjumust, saab ka seda muuta.

Näiteks, sa võid olla inimene, kellel on teiste inimeste ees hirm ning kes kipub sulguma, kui kellegagi esmakordselt kohtub. Sul võibki olla harjumus kogeda pinges ja suletud tunnet, kui keegi sinu suunas kõnnib. Aga sa saad ennast treenida vastupidist tegema. Sa saad end treenida avanema iga kord, kui inimesi näed. Küsimus on üksnes selles, kas sa tahad avaneda või kas sa tahad sulguda. See on täielikult sinu kontrolli all.

Probleem on selles, et me ei kasuta seda kontrolli. Tavaolukorras jääb meie avatus psühholoogiliste faktorite hooleks. Põhimõtteliselt oleme me programmeeritud avanema või sulguma oma minevikukogemuste põhjal. Mineviku poolt jäetud jäljed on endiselt meie sees ja erinevad sündmused stimuleerivad neid. Kui need jäljed on negatiivsed, siis me kaldume sulguma. Kui need on positiivsed, siis me kaldume avanema.

Oletame, et sa tunned lõhna, mis meenutab sulle seda, kui sa väike olid ning keegi õhtusööki valmistas. See, kuidas sa sellele lõhnale reageerid, sõltub sinu minevikukogemuse poolt jäetud jäljest. Kas sa nautisid perega koos õhtustamist? Kas toit oli maitsev? Kui jah, siis lõhn soojendab sind ning sa avaned. Kui üheskoos söömine ei olnud nii mõnus või kui sa pidid sööma sööki, mis sulle ei meeldinud, siis sa pingestud ja sulgud.