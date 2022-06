Käes on suurpuhastuse aeg!

Eile teatas üks osaleja, kuidas tema otsused on sisemiselt õiged, kuid mõistusega analüüsides võiks talle mental illness diagnoosi panna. Hing teab, et on õigel teel, kuid keha kardab ees ootavat. Tundmatust. See on selline imelik seisund, mil sisemiselt tead, aga välimiselt ei usalda oma teadmist.

Siinkohal soovitan lihtsalt usaldada oma tunnet ning järgneda 100% iseendale, mitte teistele. Vaid nii leiate selle, mis on teie jaoks õige õige ja hea.

Ärge kartke vana lagunemist, oma aja ära elanud suhete katkemist, muutusi töös- ja karjääris, sest alati kui midagi kaob, tekib asemele vaba ruum, et täituda uuega.

Teie klaas ei ole tegelikult pooltühi ega pooltäis. See on alati täidetud hingamisruumiga, et saaksite jõuvarud kokku hingata ja oma elu sobivamate võimalustega täita.

Järgnevalt jagan mõningaid mõtteid, mida võiks märgata ja tähele panna.

1. Tugev tunne tähendab alati vastust. Järgne oma tundele ja leiad lahenduse.

2. Sind ümbritsev sõltub sinu energeetikast. Kõik, mis sinu energeetikaga ei sobitu tekitab sisemist errorit ja sunnib end sinust lahti ütlema või ennast millestki lahti ühendama. Tunne rahulolu, et puhastud ja vabaned ebavajalikust.

3. Vaba ruum tähendab alati, et tulemas on uus. Usalda, sest ükski koht ei jää täitmata. Tuleb uus töö, uus suhe, uus kodu, uued väljavaated.

4. Ära pelga konflikte, sest need näitavad puhastumise teeotsa kätte. Hoia meeles, et kui konflikti lahendatakse konteksti siseselt, siis on suhe väärt hoidmist. Kui vaidlusesse lisatakse konteksti väliseid asju, näiteks muututakse isiklikuks ja solvavaks, siis tasub sellest suhtest vabaneda.

5. Ära vaidle inimestega, kelle televiisor on suurem kui nende raamaturiiul. Pole mõtet.