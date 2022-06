Alkeemia lugemisnurk | Kui kõnnid alati täis lootust, siis oled määratud oma eesmärgini jõudma

Seepärast ütlen ma teile, et te analüüsiksite omaenda olukorda, et aru saada, kuidas sellest lootusrikkalt edasi minna. Teine asi. Teil kõigil on võimalik kasvõi paar minutit ööpäevast käituda asjaoludest sõltumatult. Ka magamise ajal puhkame nendest. Kõik teie asjaolud ei oma mingit rolli, kui te magate. Te ei ole ei vaene ega rikas. Te ei ole ei kurb ega rõõmus. Uni on seisund, kus teie asjaolud teile ligi ei pääse.

Aga teil kõigil on võimalik ka teadlikult aeg maha võtta ja nende asjaoludega samastumine kasvõi mõneks minutiks lõpetada. Ning pidage meeles, see, kes suudab täie teadlikkusega vältida asjaoludega samastumist - vähemalt paariks hetkeks -, see teab saladust, kuidas neist igaveseks üle olla. Kui ta suudab kasvõi hetke asjaoludega mitte samastuda, siis saab ta teada, et inimteadvus võib asjaoludest igaveseks üle saada. Saabub öö ja järgneb hommik. Päike tõuseb ning hiljem saabub õhtu. See kõik toimub sinu ümber - sina ei olene nendest asjadest. Sel päeval, mil sa mõistad seda erinevust, sel päeval saad sa teadlikuks, et on olemas tõusud ja mõõnad, aastaajad tulevad ja lähevad, sel päeval saad sa teadlikuks, et „mina“ seisan sõltumatult selles eluvoolus, üksi ja eemal. Tuleb suvi, tuleb talv, tuleb vihm ja suvi tuleb taas. Mitte miski ei puutu minusse. Mitte miski ei suru maha minu vaimu. Mitte miski ei tule mu sisse mind muutma. Ma jään lihtsalt selleks, kes iganes ma olen, olukorrad tulevad ja need muutuvad. Sel päeval, mil sa seda kasvõi minutiks täielikult taipad - alates sellest päevast võib puutumatus jääda sinuga sinu elu lõpuni.

Seepärast tulebki sul arendada oskust jääda asjaoludest sõltumatuks, kasvõi natukesekski. Pole mõtet olukorra üle kurta. Meditatsioon tähendab ainult seda, et sa astud mõneks ajaks asjaoludest eemale. See on meditatsiooni mõte, astuda asjaoludest välja, hoida distantsi, tõusta kõrgemale ja vaadata asjaolusid kõrgemalt, justkui lendaksid lennukiga, vaadates puid ja põõsaid kõrgelt ülevalt.