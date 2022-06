18 iidset Araabia tarkusetera

Araabia kultuur - see on Rumi ja sufism, läänemaailmas Avicennana tuntud Ibn Sina „Tuhat üks ööd“, imeline mosaiik, meisterlik kalligraafia, al-Idrisi maailmakaart koos Eestiga. See on segu araablaste ja Lähis-Ida rahvaste muinaskultuurist ja elutarkusest, millest killukene siin lugemiseks.