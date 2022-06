5 väikest asja, mida õnnelikus suhtes inimesed üksteise heaks iga päev teevad

Kõik unistavad tõeliselt suurepärastest suhetest, sellisest, mis õitseb ja kestab kogu elu. Kuid vähesed teavad, kuidas seda saavutada. Mis selleks vaja on? Kingitused? Lilled? Puhkused? Romantilised õhtusöögid restoranis? Võimalusi on nii palju, kuid need võivad olla kallid või tunduda pisut üle jõu käivad. Kas tõesti nõuab oma suhte tugevana hoidmine nii palju aega ja vaeva? Suured žestid on toredad (ja kohati kindlasti soovitatavad), kuid on igapäevaseid asju, mida saad teha, et sinu suhe õitseks.