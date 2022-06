Hingestatud inimene. Kes ta on?

Olete ju kõik saanud vähemalt korra elu jooksul sellise tööpakkumise, mida kardate vastu võtta. Siinkohal tuletan meelde, et tugev tummine ja täidetud tunne südame all kolmnurga ülaosa piirkonnas tähendab „jah“ vastust ning kraapiv õõnes ja kõhe tunne tähendab „ei“ vastust.

Kui sees on tugev tunne, aga mõistus hakkab hirmumõtteid ette söötma, et ma ei saa hakkama, siis tasub kindlasti töökoht vastu võtta ja kuulata oma hinge tunnet, samal ajal lastes mõistusel maha rahuneda. Väljakutsed, mida hing toetab, aga mõistus hirmumõtetega külastab, on alati väärt vastuvõtmist, olles hüppelauaks järgmisele tasandile. Tugeva õige tunde kõrval on hirmud vaid külalised, mis hetkeks tulevad ja siis lähevad.

Kui on tegemist vastupidise olukorraga, mil hing ei kiida pakkumist heaks ja tekib kohe selge „ei“ tunne, kuid mõistus püüab ümber veenda, et on õige, turvaline ja loogiline valik, siis tasub taas tundesse minna ja lasta mõistusel maha rahuneda. Taas on mõistusel külas hirm, mis automaatselt otsib mugavustsooni, kartes, et millestki heast ja turvalisest ilma jäädakse.